Реєстр збитків розпочав прийом заяв від ФОПів, які втратили бізнес через війну

Фізичні особи-підприємці, які постраждали від російської агресії, можуть отримати компенсацію

Відтепер фізичні особи-підприємці можуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків (RD4U) у новій категорії А3.5 «Втрата приватного підприємництва». Вона охоплює фактичну втрату доходів від бізнесу, зокрема очікуваний, але не отриманий прибуток. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки.

Заявку можуть подавати ФОПи, які втратили прибуток або були змушені припинити фактичну діяльність після 24 лютого 2022 року через:

бойові дії або окупацію;

руйнування майна;

вимушений переїзд в інший регіон чи за кордон;

мобілізацію чи добровільну участь у захисті країни;

критичне зниження попиту через війну.

Щоб подати заяву потрібно:

Зареєструватися або авторизуватися у кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису. Заповнити заяву, вказавши дату фактичного припинення діяльності, опис подій, що призвели до втрати підприємницької діяльності, дані про прибутки до втрати бізнесу та розмір бажаної компенсації. Підписати заяву електронним підписом та відправити.

Під час подання можна додавати докази зупинки діяльності, інформацію про доходи, підтвердження спеціального статусу (наприклад, військового), а також фінансову звітність, доступну електронно через податкові органи. Внесену до Реєстру збитків заяву разом із доказами буде передано компенсаційній комісії для визначення розміру компенсації.

Міжнародний реєстр збитків (RD4U) – це офіційна електронна платформа міжнародного рівня, призначена для збору, упорядкування та фіксації заяв про всі категорії втрат, як матеріальних, так і нематеріальних – спричинених агресією Російської Федерації проти України, починаючи з 24 лютого 2022 року. Він виступає початковим етапом у процесі подальшого відшкодування шкоди постраждалим громадянам, бізнесу та державі Україна. Реєстр заснований Україною, Європейським Союзом і понад 42 державами та функціонує у Гаазі.

Нагадаємо, Міжнародний реєстр збитків для України розпочав прийом заяв у новій категорії A1.2, яка стосується вимушеного переміщення українців за кордон внаслідок збройної агресії Росії.

До слова, Міжнародний реєстр збитків отримав 100 тис. заяв від фізичних осіб. Виконавчий директор реєстру Маркіян Ключковський наголосив, що нинішня кількість звернень є лише початком, оскільки протягом першого півріччя 2026 року планується відкриття всіх доступних категорій для подання заяв. За його словами, громадяни вже активно подають інформацію про пошкодження житлового майна, вимушене переміщення, втрату близьких та шкоду здоров’ю, включаючи випадки катувань і сексуального насильства.