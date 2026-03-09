Головна Гроші Бізнес
«Укрзалізниця» отримає майже 1,6 тис. вагонів, конфіскованих у РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Вантажні вагони належали підсанкційним резидентам РФ, які працювали в Україні
фото: Юлія Свириденко

Вартість вагонів становить близько 2,2 млрд грн

Фонд державного майна отримає в управління 1592 конфіскованих російських вантажних вагони, які передадуть у користування «Укрзалізниці». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

«Україна конфіскувала 1592 вагони, які належали Росії і здійснювали перевезення комерційних вантажів. Уряд прийняв рішення про визначення Фонду держмайна органом управління цим майном з подальшою передачею їх у користування Укрзалізниці», – йдеться в повідомленні.

За словами глави уряду, вартість вагонів, серед яких напіввагони, газові цистерни, фітингові платформи, становить близько 2,2 млрд грн. Вони у робочому стані і зможуть використовуватися до кінця їхнього терміну експлуатації для вантажних перевезень, у тому числі військових.

Зазначається, що вагони належали підсанкційним резидентам РФ, зокрема «ВЕБ-Лізинг», державній корпорації розвитку «ВЕБ.РФ», акціонерному товариству «Державна транспортна лізингова компанія», акціонерному товариству «Норд» – дочірній компанії «Сбербанк Лізинг» та іншим російським компаніям у сфері фінансів і логістики.

До повномасштабного вторгнення у 2022 році росіяни здійснювали на них перевезення територією України і країн ЄС. Після початку великої війни вагони залишилися на території України і були арештовані.

Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 2 липня 2025 року «Про примусове вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» вагони були конфісковані. Свириденко наголосила, що це рішення запускає в Україні механізм вилучення майна агресора та його подальшого використання.

До слова, російська влада стрімко нарощує обсяги вилучення приватного майна у власних громадян. Згідно з даними Служби зовнішньої розвідки України, кількість судових вердиктів із конфіскацією активів у кримінальних справах зросла з 11 тис. у 2023 році до 31 тис. у 2025-му.

Читайте також:

Теги: Юлія Свириденко Укрзалізниця Фонд державного майна

Читайте нас

