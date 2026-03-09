Ціни на пальне 9 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

На столичних автозаправних станціях наразі немає значних черг

На автозаправних станціях Київської області станом на ранок 9 березня ціни на бензин і дизель залишилися майже без змін порівняно з вечором попереднього дня. Про це повідомляє «Главком»

Станом на ранок 9 березня подальшого зростання вартості пального не зафіксовано. Крім того, на столичних автозаправних станціях наразі немає значних черг.

Оновлені ціни на пальне у Києві такі:

бензин А-95 – від 68,90 грн за літр;

бензин А-100 – від 79,90 грн за літр;

дизельне паливо – від 66,99 грн до 73,99 грн за літр.

Ціни на пальне станом на 9 березня 2026 року (грн за літр)

Пальне Мережа А95 А95+ ДП ДП+ А100 А92 Газ 68.90 71.90 71.90 74.90 78.90 – 40.00 70.99 73.99 73.99 76.99 80.99 – 41.99 70.99 73.99 73.99 76.99 80.99 – 41.98 70.48 74.88 73.58 – – 69.48 41.59 70.99 74.99 73.99 73.99 80.99 – 41.98 68.98 71.98 68.98 – – 65.98 40.99 65.98 – 66.98 – – – 37.49

Ціни на дизельне пальне на великих мережевих АЗС також залишаються високими.

До слова, у неділю світові ринки зафіксували рекордне зростання цін на енергоносії – вартість нафти вперше з 2022 року подолала позначку в $100 за барель. Інвестори масово закладають у ціну ризики тривалих перебоїв у постачанні з Близького Сходу через загострення конфлікту в Ірані. Станом на вечір неділі ф'ючерси на американську нафту підскочили на 14,7%, а еталонна марка Brent додала понад 12%, сягнувши $104.