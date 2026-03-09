Ціни на пальне 9 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
На столичних автозаправних станціях наразі немає значних черг
На автозаправних станціях Київської області станом на ранок 9 березня ціни на бензин і дизель залишилися майже без змін порівняно з вечором попереднього дня. Про це повідомляє «Главком»
Станом на ранок 9 березня подальшого зростання вартості пального не зафіксовано. Крім того, на столичних автозаправних станціях наразі немає значних черг.
Оновлені ціни на пальне у Києві такі:
- бензин А-95 – від 68,90 грн за літр;
- бензин А-100 – від 79,90 грн за літр;
- дизельне паливо – від 66,99 грн до 73,99 грн за літр.
Ціни на пальне станом на 9 березня 2026 року (грн за літр)
|Пальне Мережа
|А95
|А95+
|ДП
|ДП+
|А100
|А92
|Газ
|68.90
|71.90
|71.90
|74.90
|78.90
|–
|40.00
|70.99
|73.99
|73.99
|76.99
|80.99
|–
|41.99
|70.99
|73.99
|73.99
|76.99
|80.99
|–
|41.98
|70.48
|74.88
|73.58
|–
|–
|69.48
|41.59
|70.99
|74.99
|73.99
|73.99
|80.99
|–
|41.98
|68.98
|71.98
|68.98
|–
|–
|65.98
|40.99
|65.98
|–
|
66.98
|–
|–
|–
|37.49
Ціни на дизельне пальне на великих мережевих АЗС також залишаються високими.
До слова, у неділю світові ринки зафіксували рекордне зростання цін на енергоносії – вартість нафти вперше з 2022 року подолала позначку в $100 за барель. Інвестори масово закладають у ціну ризики тривалих перебоїв у постачанні з Близького Сходу через загострення конфлікту в Ірані. Станом на вечір неділі ф'ючерси на американську нафту підскочили на 14,7%, а еталонна марка Brent додала понад 12%, сягнувши $104.
Коментарі — 0