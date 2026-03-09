Головна Гроші Бізнес
Ціни на пальне 9 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Мережі АЗС оновили ціни на бензин і дизель
фото: glavcom.ua

На столичних автозаправних станціях наразі немає значних черг

На автозаправних станціях Київської області станом на ранок 9 березня ціни на бензин і дизель залишилися майже без змін порівняно з вечором попереднього дня. Про це повідомляє «Главком»

Станом на ранок 9 березня подальшого зростання вартості пального не зафіксовано. Крім того, на столичних автозаправних станціях наразі немає значних черг.

Оновлені ціни на пальне у Києві такі:

  • бензин А-95 – від 68,90 грн за літр;
  • бензин А-100 – від 79,90 грн за літр;
  • дизельне паливо – від 66,99 грн до 73,99 грн за літр.

Ціни на пальне станом на 9 березня 2026 року (грн за літр)

Пальне Мережа А95 А95+ ДП ДП+ А100 А92 Газ
UPG 68.90 71.90 71.90 74.90 78.90 40.00
OKKO 70.99 73.99 73.99 76.99 80.99 41.99
WOG 70.99 73.99 73.99 76.99 80.99 41.98
KLO 70.48 74.88 73.58 69.48 41.59
SOCAR 70.99 74.99 73.99 73.99 80.99 41.98
UKRNAFTA 68.98 71.98 68.98 65.98 40.99
БРСМ 65.98

66.98

 37.49

Ціни на дизельне пальне на великих мережевих АЗС також залишаються високими. 

До слова, у неділю світові ринки зафіксували рекордне зростання цін на енергоносії – вартість нафти вперше з 2022 року подолала позначку в $100 за барель. Інвестори масово закладають у ціну ризики тривалих перебоїв у постачанні з Близького Сходу через загострення конфлікту в Ірані. Станом на вечір неділі ф'ючерси на американську нафту підскочили на 14,7%, а еталонна марка Brent додала понад 12%, сягнувши $104.

Теги: бензин ціни дизельне пальне пальне АЗС

