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Власник Роменського молочного комбінату звернувся до президента

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Власник Роменського молочного комбінату звернувся до президента
Анатолій Юркевич
фото: Новое время

Підприємець Юркевич закликав Зеленського вплинути на уряд

Підприємець Анатолій Юркевич написав відкритий лист до президента Володимира Зеленського, в якому розкритикував постанову Кабміну №1154 від 12.10.2022, якою уряд вніс несуттєві зміни до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Шкоду цього документа він проілюстрував на прикладі підприємства ТОВ «Роменський молочний комбінат», яке виробляє та експортує до ЄС олію та сири.

Збитки підприємству від військових дій з початку повномасштабного вторгнення Росії становили 4 млн грн. Збитки від ухвалення зазначеної постанови Кабміну – лише з 1 липня 2022 року перевищили 15 млн грн. Шкода від дій Кабміну в кілька разів перевищує наслідки російської військової агресії, стверджує Юркевич.

Теги: Кабмін Володимир Зеленський бізнесмен

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