«Зберегти світло в Україні». ВВС підготувало реплртаж про роботу енергетиків в Україні

«Ми не встигаємо відновлювати не те що основне обладнання, а й навіть покрівлю та стіни. Від прильотів до прильотів це все знищується знову»

Британське видання BBC розповіло, як ДТЕК протистоїть атакам Росії по енергосистемі

Енергетики компанії ДТЕК щодня зіштовхується з майже нездійсненним завданням протистояння чисельним атакам Росії по енергосистемі України, щоб зберегти світло в Україні. Про це йдеться в статті видання BBC.

«Поки інженери з ДТЕК намагаються упоратися із майже нездійсненним завданням триматися на крок попереду від невпинних атак Росії, решта країни продовжує робити те, що вона робить від початку війни: адаптується», – йдеться в матеріалі.

Зокрема, українці користуються генераторами та адаптується до життя в умовах постійних атак по енергосистемі. Зазначається, що до першої атаки в листопаді (17 листопада – ред.) Україна вже втратила 9 ГВт потужностей генерації. Це приблизно половина електроенергії, спожитої під час піка в опалювальний сезон минулої зими. Журналісти ВВС побували на одній з ТЕС ДТЕК, яка, як і інші електростанції по всій країні, зазнала численних ударів безпілотників і ракет.

«Ми не встигаємо відновлювати не те що основне обладнання, а й навіть покрівлю та стіни. Від прильотів до прильотів це все знищується знову», – додає енергетик ДТЕК, ім’я якого з міркувань безпеки не називається.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК Ріната Ахметова були обстріляні ворогом понад 180 разів.

До слова, ДТЕК отримав дві золоті нагороди Effie Awards Ukraine 2024 за соціально важливу кампанію «Битва за світло», в якій бере участь чемпіон світу з боксу Олександр Усик.