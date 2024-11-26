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Енергетики ДТЕК вчергове потрапили під обстріл на Дніпропетровщині

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Енергетики ДТЕК вчергове потрапили під обстріл на Дніпропетровщині
На Дніпропетровщині знову були атаковані енергетики ДТЕК
фото з відкритих джерел

На Дніпропетровщині знову були атаковані енергетики ДТЕК

У Дніпропетровській області ремонтна бригада компанії ДТЕК потрапила під ворожий обстріл під час проведення робіт поблизу зони бойових дій. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«На Дніпропетровщині знову була атакована одна з бригад ДТЕК Дніпровські електромережі, що проводила ремонтні роботи поблизу зони бойових дій. Енергетики лагодили пошкоджену електролінію, коли їх атакували ворожі дрони. Один із безпілотників скинув вибухівку поряд з бригадною автівкою, в результаті чого пошкоджено лобове скло автомобіля», – йдеться в ньому.

Зазначається, що енергетики встигли знайти укриття та залишилися неушкодженими. В ДТЕК підкреслили, що компанія працює відповідно до спеціальної процедури на виконання робіт для того, аби максимально убезпечити енергетиків.

«Аварійні бригади приступають до відновлення електромережі лише після того, як отримують дозвіл від Збройних сил України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій», – наголосили в ДТЕК.

Крім того, енергетики працюють в спеціальних касках та бронежилетах. Нагадаємо, нещодавно енергетики ДТЕК Ріната Ахметова вже двічі потрапляли під обстріл на Дніпропетровщині під час виконання робіт.

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Теги: обстріл укриття ДТЕК

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