«Укренерго» запровадило аварійні відключення світла через російський обстріл

Як повідомлялося, відключення світла 28 листопада мали діяти починаючи з 8:00 до 19:00

«Укренерго» не вперше застосовує аварійні відключення світла як превентивний захід у звʼязку із загрозою російського ракетного удару

У звʼязку з оголошенням повітряної тривоги «Укренерго» застосувало аварійні відключення світла. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Раніше повідомлялося, що 28 листопада відключення світла діятимуть починаючи з 8:00 до 19:00. Буде застосована одна черга відключень.

На світанку Повітряні сили повідомили про зліт російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому «Оленья». Згодом були відмічені пуски ракет. Через ракетну небезпеку по всій території України оголосили ракетну небезпеку.

Зазначимо, російські війська знову атакують українську енергосистему. Атаки на енергообʼєкти відбуваються по всій Україні.

Нагадаємо, в Україні тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки на енергетичну систему України.

Як відомо, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. За заявою Зеленського, загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більш як 140 повітряних цілей. Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Було запроваджено екстрені відключення електроенергії.

До слова, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про зниження електричної потужності на українських атомних електростанціях через російську атаку 17 листопада. Тоді постраждала енергетична інфраструктура України.