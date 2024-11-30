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ДТЕК отримав дві золоті нагороди Effie Awards за соціально важливу кампанію

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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ДТЕК отримав дві золоті нагороди Effie Awards за соціально важливу кампанію
ДТЕК отримав дві золоті нагороди Effie Awards за соціально важливу кампанію
фото з відкритих джерел

Нагороди присуджені за кампанію «Битва за світло»

ДТЕК отримав дві золоті нагороди Effie Awards Ukraine 2024 за соціально важливу кампанію «Битва за світло», в якій бере участь чемпіон світу з боксу Олександр Усик.

«Битва за світло» спрямована на те, щоб привернути увагу міжнародної спільноти до руйнувань української енергетики внаслідок масованих обстрілів та допомогти із залученням підтримку від міжнародних партнерів.

Окрім того, на конференції Best Marketing Practices від Effie Awards комунікаційна команда ДТЕК була визнана кращою та очолила рейтинг Best Marketing Teams в своїй категорії.

Нагадаємо, навесні 2024 року компанія ДТЕК Ріната Ахметова та боксер Олександр Усик запустили спільну кампанію «Битва за світло», мета якої привернути увагу світу на критичне становище української енергосистеми внаслідок чисельних російських ракетних атак і залучити додаткову допомогу міжнародних партнерів для її захисту та відновлення.

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Теги: рейтинг електроенергія ДТЕК

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