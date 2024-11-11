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«Укренерго» повідомило, коли буде скасовано аварійні відключення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Укренерго» повідомило, коли буде скасовано аварійні відключення
За словами пресслужби «Укренерго», споживання електроенергії відповідає сезонним показникам
фото: glavcom.ua

«Укренерго» закликало українців ощадливо споживати електроенергію у ранкові та вечірні години

Застосовані вранці у більшості областей аварійні відключення були тимчасовими і найближчим часом будуть скасовані. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

За словами пресслужби компанії, споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 11 листопада, станом на 6:30, його рівень був таким же, як і попереднього робочого дня – у п’ятницю, 8 листопада.

«Укренерго» закликало не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів з 7:00 до 11:00 вранці та з 16:00 до 21:00 у вечірні години.

Як відомо, за вказівкою «Укренерго» у деяких областях було запроваджено аварійні відключення електроенергії. Відключення застосовано як превентивний захід у звʼязку із загрозою російського ракетного удару.

«Укренерго» закликало українців ощадливо споживати електроенергію
«Укренерго» закликало українців ощадливо споживати електроенергію
фото: Facebook/«Укренерго»

Нагадаємо, сьогодні зранку, 11 листопада по всій території України та в столиці була оголошена повітряна тривога через зліт літаків стратегічної авіації Ту-95МC, також носіїв ракет «Кинджал» Міг-31К. На щастя, пуски ракет стратегічної авіації не підтвердилися. Тим часом протягом ночі в Києві чотири з половиною години тривала повітряна тривога пов’язана з атакою ударних БпЛА збройних сил РФ.

Варто зазначити, чиновники в уряді заявляють, що до кінця жовтня та в листопаді проблем із енергопостачанням в Україні не буде. Також вони висловлюють надію, що цьогорічна зима пройде також майже без відключень, як і минулого року.

До слова, 9 жовтня, на 11 днів раніше запланованого, НАЕК «Енергоатом» вивів з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з АЕС – нині блок набирає потужності. «Енергоатом» повідомив про те, що наразі всі дев’ять енергоблоків, які працюють на підконтрольній Україні території, готові до роботи в осінньо-зимовий період.

Як повідомлялося, енергосистема України входить в зимовий сезон «з найвищим можливим рівнем готовності», оскільки заплановані ремонти на електростанціях України були завершені вчасно.

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. Країни G7 та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад $4 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури України.

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Теги: відключення світла енергетика електроенергія Укренерго

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