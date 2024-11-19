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Відключення світла: як діятимуть графіки 20 листопада

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Відключення світла: як діятимуть графіки 20 листопада
Відключення світла діятимуть з 6:00 до 22:00
фото: glavcom.ua

Відключення пов'язані з пошкодженнями енергосистеми після атаки РФ

Завтра, 20 листопада, з 6:00 до 22:00 буде діяти одна черга відключень світла. Про це повідомляє «Укренерго».

Зазначається, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки РФ 17 листопада.

«Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком», – йдеться в повідомленні.

Графіки відключень світла для вашого регіону можете переглянути на сайтах обленерго та ДТЕК.

Нагадаємо, в Україні тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки на енергетичну систему України. Наразі без електропостачання залишаються близько 220 тис. абонентів на Одещині, де ситуація найскладніша, та Дніпропетровщині.

Як повідомлялося, 18 листопада в усіх регіонах застосовувалися заходи обмеження споживання електроенергії. Сьогодні заходи обмеження електроенергії застосовуються починаючи з шостої години ранку.

Як відомо, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. За заявою Зеленського, загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більш як 140 повітряних цілей. Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Було запроваджено екстрені відключення електроенергії.

До слова, через російську атаку 17 листопада постраждала енергетична інфраструктура України. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про зниження електричної потужності на українських атомних електростанціях.

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Теги: енергетика електроенергія Укренерго відключення світла

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