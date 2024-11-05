Кабмін оновив перелік обʼєктів, які будуть без відключень світла

Уряд зберіг пріоритетне електропостачання для обʼєктів, які були в переліку раніше

До оновленого списку потрапили обʼєкти Сил безпеки і оборони та мобільних операторів

Кабінет міністрів змінив перелік обʼєктів, до яких не застосовуватимуть графіки відключення світла до 1 червня 2025 року. Про це йдеться в урядовій постанові №1260.

Так, в оновленому переліку критично важливих обʼєктів, яким забезпечуватимуть пріоритетне електропостачання, є обʼєкти Сил безпеки та Сил оборони, які керують військовими формуваннями, а також технічні засоби електронних комунікацій та споруди електронних комунікаційних мереж за переліками, визначеними Національним центром оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій.

Крім того, у переліку вказано, що пріоритетне електропостачання, як і раніше, отримуватимуть:

об’єкти критичної інфраструктури, внесені до Реєстру об’єктів критичної інфраструктури, з приєднаною потужністю не менше ніж 100 кВт;

населені пункти, розташовані у 20-кілометровій зоні вздовж державного кордону з Білоруссю, Росією, та/або населені пункти, які розташовані у 20-кілометровій зоні вздовж територій проведення активних бойових дій.

Згідно з постановою, до критично важливих об’єктів не застосовуються графіки погодинного відключення до 1 червня 2025 року.

Нагадаємо, НЦУ зобов'язав мобільних операторів обладнати акумуляторами та генераторами 100% базових станцій до 1 лютого 2025 року, гарантуючи десять годин безперебійної роботи мережі під час блекаутів. До 1 грудня 2024 року оператори на 25% своїх базових станцій мають забезпечити безперебійну роботу на 72 години.

Як стало відомо, мобільний зв’язок в Україні працюватиме протягом трьох днів, якщо станеться блекаут. Нині мобільні оператори спільно готуються до можливих тотальних відключень світла.

Зокрема, під час відключень світла, внаслідок масового переходу на мобільний інтернет, різко зростає навантаження на мережі мобільних операторів. Це, своєю чергою, призводить до проблем зі зв'язком.

До слова, згодом українські мобільні оператори «Київстар», Vodafone та lifecell зробили спільну заяву щодо вимоги забезпечити десять годин роботи мережі під час тривалих відключень світла. Вони зазначали, що забезпечити на 100% автономність мобільного зв’язку та інтернету протягом десяти годин під час блекаутів вкрай складно.