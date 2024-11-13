Чи будуть відключення світла 14 листопада: прогноз «Укренерго»

«Тимчасові обмеження потужності для бізнесу та промисловості скасовані», – «Укренерго»

Завтра, 14 листопада, заходи обмеження споживання електроенергії не прогнозуються. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

«Тимчасові обмеження потужності для бізнесу та промисловості скасовані. Зауваження до роботи обладнання маневрової генерації усунуті. Завтра, 14 листопада, застосування заходів обмеження не прогнозується», – йдеться у повідомленні.

«Укренерго» закликає користуватися ощадливо електроенергією з 7:00 до 22:00: «Не вмикайте у цей час кілька потужних приладів одночасно».

Раніше стало відомо, що графіки обмежень потужності будуть вводитися для підприємств Івано-Франківської та Волинської областей.

Варто зазначити, чиновники в уряді заявляли, що до кінця жовтня та в листопаді проблем із енергопостачанням в Україні не буде. Також вони висловлюють надію, що цьогорічна зима пройде також майже без відключень, як і минулого року.

Нагадаємо, енергосистема України входить в зимовий сезон «з найвищим можливим рівнем готовності», оскільки заплановані ремонти на електростанціях України були завершені вчасно.

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. Країни G7 та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад $4 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури України.