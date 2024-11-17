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Атака РФ на енергетику України: МАГАТЕ зробило заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Атака РФ на енергетику України: МАГАТЕ зробило заяву
Зранку, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу, виникли пожежі
фото: ДСНС

Російська атака була спрямована на підстанції, від яких залежить надійна робота Хмельницької, Рівненської та Південноукраїнськоі АЕС

Через російську атаку, сьогодні зранку 17 листопада, постраждала енергетична інфраструктура України. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про зниження електричної потужності на українських атомних електростанціях. Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі.

Як йдеться в повідомленні агентства, це створює додатковий тиск на ядерну безпеку. Російська атака була спрямована на підстанції, від яких залежить надійна робота Хмельницької, Рівненської та Південноукраїнськоі АЕС.

Головні лінії від чотирьох підстанцій були відключені, що впливає на стабільність енергопостачання.

Лише два з дев’яти діючих реакторів нині працюють на 100% потужності, ще шість зменшили виробництво до рівня 40–90%.

Рафаель Ґроссі наголосив, що стабільність енергомережі є ключовою для безпеки ядерних об’єктів. Він також підкреслив важливість дотримання семи основних принципів ядерної безпеки, зокрема забезпечення надійного зовнішнього енергопостачання для АЕС.

Нагадаємо, зранку, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. За заявою Зеленського, загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей. Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Росія завдала ракетного удару по Рівному. Як зазначив голова ОВА, ціллю ракетного удару ворога став об'єкт критичної інфраструктури

Також внаслідок обстрілу у Печерському районі Києва палав житловий будинок. «Одну постраждалу жінку госпіталізували в Печерському районі з житлового будинку, куди влучив уламок БпЛА. Попередньо, в квартирі на 4-му поверсі пошкоджені стіна та стеля», – зазначив Віталій Кличко.

Теги: росія інфраструктура Герман Галущенко МАГАТЕ енергетика атомна енергетика

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