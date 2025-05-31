Трамп оголосив про намір подвоїти мита на сталь та алюміній до 50%

Згодом американський лідер у Truth Social написав, що 50% мита на сталь та алюміній набудуть чинності вже 4 червня

50% мита на сталь та алюміній набудуть чинності вже 4 червня

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує підвищити імпортні мита на сталь та алюміній з 25% до 50%. Про це він оголосив під час виступу на сталеливарному заводі US Steel Corporation – Irvin Works, передає «Главком».

«Ми збираємося збільшити тарифи на сталь до 50%, що ще більше зміцнить нашу сталеливарну промисловість», – сказав Трамп, додавши, що мита будуть підвищені й на алюміній.

Згодом американський лідер у Truth Social написав, що 50% мита на сталь та алюміній набудуть чинності вже 4 червня.

«Для мене велика честь підвищити тарифи на сталь та алюміній з 25% до 50%, починаючи з середи, 4 червня. Наша сталеливарна та алюмінієва промисловість повертається, як ніколи раніше. Це буде ще один великий поштовх чудових новин для наших чудових працівників сталеливарної та алюмінієвої промисловості», – написав Трамп.

До слова, Трамп під час прощальної пресконференції з мільярдером Ілоном Маском уникнув відповіді на запитання, чи є диктатор Путін хорошим або поганим хлопцем.

Лише додав, що вони з Путіним пройшли «через багато речей». Водночас Трамп заявив, що російські обстріли Києва, напередодні перемовин, його дуже здивували і розчарували.

«Я побачив речі, які мене дуже здивували. Наприклад, ракети, що летять у такі міста, як Київ, під час переговорів, які, як я вважав, могли вже бути близькими до завершення. Ми майже вирішили проблему. І раптом ракети летять у кілька міст, і люди гинуть. Я бачив речі, яких не очікував. А я не люблю несподіванок. У цьому сенсі я дуже розчарований», – сказав він.

Нагадаємо, Трамп вручив мільярдеру Ілону Маску символічний «золотий ключ» від Білого дому під час прощальної церемонії в Овальному кабінеті.

«Це не кінець DOGE, а справді лише початок. Я вважаю, що команда DOGE виконує неймовірну роботу, вона й надалі виконуватиме неймовірну роботу, а я продовжуватиму її навідувати і залишатимусь другом і радником президента», – сказав Маск, додавши, що він продовжуватиме консультувати Трампа.