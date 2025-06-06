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«Укрзалізниця» втратить прибуток, а Україна – дороги: EBA закликала не підвищувати тарифи на контейнерні перевезення

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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«Укрзалізниця» втратить прибуток, а Україна – дороги: EBA закликала не підвищувати тарифи на контейнерні перевезення
«Укрзалізниця» пропонує підвищити вантажні тарифи на 37%
фото: glavcom.ua

EBA закликала «Укрзалізницю» не підвищувати тарифи на контейнерні перевезення: їх розвиток є частиною європейського переходу

Підвищення тарифів на перевезення вантажів у контейнерах вагою брутто понад 26 тонн може знизити обсяги контейнерних перевезень залізницею та переорієнтувати вантажопотоки на автомобільний транспорт. Крім того, розвиток контейнерних перевезень є частиною транспортної стратегії ЄС, а здорожчання загальмує розвиток цього виду перевезень в Україні. Про це заявили у Європейській бізнес асоціації (EBA), і закликали «Укрзалізницю» та уряд відмовитися від цієї ініціативи. 

«Це створить навантаження на автомобільні дороги та збільшить витрати на їх утримання, а також призведе до втрати доходів залізниці та низки задіяних у контейнерних перевезеннях підприємств. Варто зазначити, що контейнерні перевезення автотранспортом у низці випадків вже є більш привабливими для вантажовласників порівняно із залізничним сполученням», – зауважили в EBA.

За оцінками експертів Комітету з логістики Асоціації, встановлення зазначеної тарифної межі охопить переважну більшість контейнерних відправок залізницею. Тому необхідно провести обговорення такої тарифної ініціативи, зокрема обґрунтованості запропонованої вагової норми у 26 тонн, із вантажовласниками, спеціалізованими транспортними підприємствами та морськими контейнерними лініями.

«Країни Європейського Союзу, навпаки, заохочують контейнерні перевезення, надаючи знижки на доступ до інфраструктури, що можуть сягати 25%-75%. Перехід на контейнерні перевезення є складовою транспортної стратегії ЄС, відповідно до якої не менше 30% вантажів має перевозитися залізничним або водним транспортом, зокрема у контейнерах. На відміну від країн ЄС, в Україні сегмент залізничних контейнерних перевезень ще формується і потребує інвестицій та державної підтримки», – підкреслили в EBA.

Там зауважили, що розвиток контейнерних перевезень сприятиме збільшенню обсягів експортно-імпортних перевезень, забезпеченню їх екологічності та збереженню автомобільної інфраструктури, зокрема зменшенню навантаження на автомобільні дороги.

«Підвищення тарифів на контейнерні перевезення є недоцільним та таким, що може мати негативні наслідки для експорту та не узгоджуватися з цілями транспортної інтеграції з ЄС. Ми звернулись з офіційним листом до Міністерства розвитку громад та територій України, Державної регуляторної служби України та «Укрзалізниці». Закликаємо переглянути рішення щодо запровадження підвищених тарифів на залізничні контейнерні перевезення та ініціювати обговорення цього питання з бізнес-спільнотою найближчим часом», – резюмували в EBA.

Раніше оператори інтермодального ринку також звернулися до очільника Міністерства розвитку Олексія Кулеби з проханням не допустити здорожчання контейнерних перевезень «Укрзалізниці», адже це призведе до падіння доходів до держбюджету, погіршення фінансового стану самої «УЗ», та стане перепоною для інтеграції України у транспортну систему ЄС. Про це йдеться у листі, який підписали зокрема компанії Maersk Ukraine LTD, MSC Ukraine LLC, CMA CGM Shipping agencies.

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Теги: тарифи Укрзалізниця перевезення економіка

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