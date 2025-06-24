«Ручні» тарифи «Укрзалізниці» бізнес називає дискримінацією та економічним тиском – ЗМІ

Це дискримінація та економічний тиск: бізнес закликав «Укрзалізницю» відмовитись від ручного регулювання тарифів до портів

«Укрзалізниця» після відновлення інфраструктури, пошкодженої російськими обстрілами, знов має змогу відправляти поїзди до портів Чорноморськ та Одеса більш коротким маршрутом. Але компанія відправляє цим шляхом поїзди тільки до порту Південний, а вантажі на порти Одеса та Чорноморськ в ручному порядку перенаправили за довшим маршрутом, заробляючи таким чином за рахунок більшої тарифної відстані. Бізнес, в свою чергу, почав писати звернення з вимогою забезпечити рівні вимоги, а ручну тарифікацію назвав дискримінацією, пише Центр транспортних стратегій.

«Ціна питання – 700 млн грн: це розрив у доходах, який виникає, якщо на коротше плече доставки перейдуть вантажопотоки Одеси та Чорноморська. Компенсувати «недоотримане» від покращення інфраструктури (що, по ідеї, і має бути головним завданням для транспортного монополіста) в «УЗ» пропонують через т. зв. вирівнюючі коефіцієнти і зміну вартості залізничної доставки до найбільших портів, що працюють з експортними вантажопотоками. Ця ініціатива одразу викликала неоднозначну реакцію як у портових операторів, так і вантажовідправників», – вказують у Центрі.

За наявною інформацією, коефіцієнт для порту Південний, який розташований найближче по середній відстані транспортування, становитиме 1.09, для Чорноморська і Одеси – 1.05-1.08. А для дунайських портів, логістика до яких найдовша, коефіцієнт планують залишити без змін.

«Такий підхід не тільки суперечить економічній логіці балансу вартості та витрат перевезень, але і буквально перевертає з ніг на голову саму концепцію тарифної політики на залізничні перевезення, що передбачає чітку прив’язку плати за перевезення вантажів до відстані, яка визначається згідно з планом формування поїздів», – вказують у ЦТС.

На думку співзасновника і одного з акціонерів Групи ТІС Олега Кутателадзе, не можна допускати, щоб тариф «УЗ» змінювався штучно, через адміністративне регулювання. Різко проти налаштовані і великі вантажовідправники-експортери, адже саме вони в кінцевому результаті сплачують і залізничні тарифи, і вартість послуги портових операторів.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» вбачає в ініціативі «УЗ» ознаки зловживання монопольним становищем, проявом дискримінації окремих учасників ринку, порушенням принципів прозорості та передбачуваності державної тарифної політики. Крім того, в компанії говорять про втручання у ринкову конкуренцію між портами, що суперечить європейським принципам, закріпленим в Угоді про асоціацію з ЄС. Особливо, на фоні зміни тарифних відстаней до морських портів України, а також загального підвищення тарифів на вантажні перевезення», – підкреслили в ЦТС.

У Центрі також зауважили, що ця ініціатива вже призвела до вимушеної переорієнтації понад 500 тис. тонн вантажів з Одеського порту на інші напрями, в тому числі на автотранспорт, і створила вибірковий тарифний тиск, застосований лише до одного маршруту та декількох відправників.

«Підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення для штучного покриття заборгованості «УЗ» суперечить задекларованій політиці держави щодо підтримки національного експорту, оскільки створює стратегічні ризики не тільки для нашого підприємства, але й для експортної складової економіки України. Таким чином, якщо нинішню тарифну політику не буде зупинено, що зараз сприймається бізнесом як економічний тиск та дискримінація, то Україна втратить не лише доходи та довіру інвесторів, буде під загрозою збереження ключових стратегічних галузей, відбудеться масове переорієнтування вантажів на автотранспорт або на інші ринки», – попередили в ЦТС.