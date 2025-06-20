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«Укрзалізниця» призначає додаткові потяги до популярних напрямків у літній сезон

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Укрзалізниця» призначає додаткові потяги до популярних напрямків у літній сезон
Поїзд № 265/266 курсуватиме з Києва та Одеси: 27, 28, 29, 30 червня
фото з відкритих джерел

У складі призначених поїздів курсуватимуть купейні вагони, але з місцями для сидіння

«Укрзалізниця» призначила низку додаткових рейсів між Києвом, Львовом, Одесою та Трускавцем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Додаткові поїзди:

  • Поїзд № 291/292 Київ – Львів – Київ курсуватиме з Києва та Львова: 27, 28, 29, 30 червня, а також 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 липня.
  • Поїзд № 265/266 Київ – Одеса – Київ курсуватиме з Києва та Одеси: 27, 28, 29, 30 червня.
  • Поїзд № 159/160 Київ – Трускавець вирушатиме з Києва та Трускавця: 29, 30 червня, а також 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 липня.
  • Поїзд № 168/167 Львів – Одеса вирушатиме зі Львова та Одеси: 27, 29 червня, в також 4, 6, 11, 13, 18, 20 липня.

«У складі призначених поїздів курсуватимуть купейні вагони, але з місцями для сидіння. Тобто це – зручні, просторі вагони купейного типу з кондиціонуванням повітря, проте у спальному форматі вони не використовуються. Звертаємо увагу: при виборі місць в купейних вагонах із сидячою схемою непарні місця розташовані біля вікна, а парні – ближче до дверей купе», – йдеться у заяві компанії.

Нагадаємо, ціни на чай і каву в поїздах «Укрзалізниці» зростуть. Це станеться вперше за шість років. Зазначається, що вартість склянки класичного чаю зросте з 10 грн до 20 грн.

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Теги: Укрзалізниця Київ Одеса Львів

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