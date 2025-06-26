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Федерація роботодавців транспорту звернулася до віцепрем’єра Кулеби через тарифну ініціативу Укрзалізниці

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Федерація роботодавців транспорту звернулася до віцепрем’єра Кулеби через тарифну ініціативу Укрзалізниці

ФРТУ закликала Мінрозвитку відхилити ініціативу Укрзалізниці і не вводити підвищуючі коефіцієнти до портів

Запровадження АТ «Укрзалізниця» підвищуючих коефіцієнтів до залізничних тарифів залежно від напрямку фактично є формою вибіркової дискримінації, яка створює штучну нерівність між споживачами послуг залізниці та суперечить основоположним нормам антимонопольного регулювання, тому Міністерство розвитку має відхилити цю ініціативу. Про це йдеться у листі Віцепрем’єр-міністру, міністру розвитку громад та територій Олексію Кулебі від Федерації роботодавців транспорту України (ФРТУ).

«Запровадження вибіркових коефіцієнтів не повинні ухвалюватися без глибокого аналізу наслідків для економіки та широкого обговорення з бізнесом. Тарифи на залізничні перевезення не можуть бути дискримінаційними і непрозорими. Ми закликаємо Міністерство розвитку відхилити ініціативу як таку, що суперечить економічній логіці, законодавству та стратегічним інтересам держави. Також просимо Антимонопольний комітет уважно слідкувати за ситуацією і подальшим розвитком цієї ініціативи, і оперативно реагувати для запобігання порушенню антимонопольного законодавства», – йдеться у листі.

У Федерації наголосили, що така ініціатива УЗ викликає глибоке занепокоєння національного бізнесу та експортерів, несе у собі масштабні ризики для економіки України, функціонування транспортної системи та створює ризики втрати вантажної бази залізничного транспорту.

«Ідеться не просто про технічну зміну тарифної моделі, а про небезпечний прецедент адміністративного втручання в ринкову логіку функціонування транспортної системи. УЗ, будучи природною монополією, зобов’язана надавати послуги та формувати тарифи на прозорих засадах. Запровадження підвищуючих коефіцієнтів залежно від напрямку фактично є формою вибіркової дискримінації, яка створює штучну нерівність між споживачами послуг залізниці та суперечить основоположним нормам антимонопольного регулювання», - підкреслили в ФРТУ.

Встановлення «квазі надбавок» до залізничних тарифів залежно від напряму перевезень фактично означатиме створення дискримінаційної надбавки для бізнесу, який користується найбільш ефективними експортними маршрутами. Це створює необгрунтовану паралельну систему ручного тарифного регулювання, та відкриває простір для маніпуляцій з тарифами, попередили у Федерації.

«Крім юридичної некоректності, ініціатива УЗ матиме масштабні економічні наслідки. Підприємства, що експортують продукцію через порти Великої Одеси, понесуть додаткові витрати, які безпосередньо зменшать їхню конкурентоздатність на світових ринках. Це особливо небезпечно в умовах війни, коли Україна бореться за кожен долар валютної виручки. Збільшення логістичних витрат означає втрату контрактів, скорочення виробництва й зменшення валютних надходжень», – акцентується у листі.

Водночас, у ФРТУ попередили: логістичні компанії та вантажовідправники, зіштовхнувшись із підвищенням вартості залізничного транспорту, неминуче шукатимуть альтернативу. Це призведе до ще більшого перетікання вантажів на автомобільний транспорт, що завдасть шкоди автомобільній інфраструктурі та збільшить витрати держави на її утримання.

Аргументи щодо потреби підтримати річкові або малозавантажені порти, є безперечно слушними. Проте стимулювання розвитку альтернативних напрямків має відбуватися через державні програми, цільове фінансування або інші інструменти економічної політики щодо розвитку експортних продажів на певному ринку, а не за рахунок штучного підвищення вартості перевезень для бізнесу на інших напрямках, який в умовах повномасштабної війни забезпечує валютну виручку та стабільність експорту, резюмували у Федерації.

Теги: Укрзалізниця транспорт перевезення

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