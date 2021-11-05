Міненерго назвало диверсанта, який намагається зірвати опалювальний сезон в Україні

Нині РФ постачає лише 57 мільйонів кубометрів газу на добу замість 109 мільйонів кубометрів, які передбачені чинними угодами

Міністр Галущенко: Росія запровадила заборону на експорт вугілля до України

Міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що Україна безперешкодно пройде опалювальний сезон попри проблеми з імпортом палива, які намагається організувати Росія. Про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Учора (4 листопада – ред.) з’явилась інформація про вугілля, яке імпортується з Казахстану, – так само створюються штучні перешкоди щодо можливості його імпортування в Україну. Тому ми розуміємо, що це – дійсно великий виклик проходження саме цієї зими, але ми абсолютно впевнені в тому, що ми пройдемо спокійно і вийдемо ще міцнішими з цього опалювального сезону», – зазначив Галущенко.

Як заявив міністр, Росія створює штучні перешкоди задля того, щоб зірвати опалювальний сезон в Україні. За словами посадовця, нині РФ постачає лише 57 мільйонів кубометрів газу на добу замість 109 мільйонів кубометрів, які передбачені чинними угодами. Також він нагадав, що Росія запровадила заборону на експорт вугілля до України.

Галущенко пояснив, що у такий спосіб РФ намагається завадити синхронізації України з європейською енергосистемою ENTSO-E та посилити своє геополітичне становище.

«Ми розуміємо, що всі ці дії, які вчиняються, насправді мають єдину мету – завадити цьому процесу. На сьогодні ми вже маємо позитивне попереднє рішення від ENTSO-E стосовно великого прогресу України у підготовці до синхронізації та маємо дуже суттєву політичну підтримку наших ключових партнерів як в Європейському Союзі, так і в США і в Єврокомісії стосовно того шляху, що обрала Україна», – зазначив посадовець.

За словами міністра, ключовим стабілізаційним чинником цього опалювального сезону буде атомна генерація.

«Ідеться про максимальне залучення атомних блоків до виробництва електроенергії, і насправді в цьому прогнозному балансі на цей рік навантаження буде рекордне на атомну генерацію за останні п’ять років», – зауважив він.

Нагадаємо, як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, 77% житлового фонду України підключили до опалення.

Тим часом, Рада національної безпеки та оборони України доручила Кабінету міністрів та обласним державним адміністраціям терміново доповісти про ситуацію з енергоносіями для проведення опалювального сезону.

Тим часом в Україні бюджетні установи ризикують залишитися без опалення.

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