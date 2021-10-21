Субсидію можуть оформити навіть боржники: роз’яснення Мінсоцполітики

У Мінсоцполітики України розповіли, у яких випадках боржники можуть отримати субсидію

Боржники можуть оформити субсидію, якщо укладуть договір про реструктуризацію боргу

Громадяни, які мають заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, також можуть оформити субсидію при реструктуризації боргу. У Міністерстві соціальної політики України дали роз’яснення, за яких умов це можна зробити.

«Згідно з законодавством, житлова субсидія не призначається за наявності простроченої понад три місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, термін позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн). Водночас житлова субсидія призначається в разі наявності заборгованості, якщо укладено договір про реструктуризацію цієї заборгованості», – йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що з питання укладення зазначеного договору споживачам потрібно звернутися до постачальника відповідних комунальних послуг. У відомстві наголошують, що якщо такий договір буде укладено протягом двох місяців від початку опалювального сезону, житлову субсидію буде призначено з початку сезону.

«Отже, рекомендуємо громадянам, які мають заборгованість з оплати послуг і не можуть без допомоги держави сплачувати платежі за послуги, укласти договір реструктуризації та звернутися до органу соціального захисту населення з питання призначення житлової субсидії», – йдеться в повідомленні.

Раніше ми розповідали, як удома перевірити розмір субсидії.

Зі стартом опалювального сезону мільйони українців потребуватимуть житлові субсидії, тому що їх доходи занадто низькі для того, щоб платити за рахунками без допомоги держави, проте уряд скорочує кількість субсідіантів.

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