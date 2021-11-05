Енергетична війна: Росія заблокувала поставки вугілля Україні з Казахстану

В останнії місяці запаси вугілля на українських ТЕС скоротилися до критичної кількості

Обмеження стосуються виключно енергетичного різновиду палива, якого потребують вітчизняні ТЕС

Усі поставки вугілля з Казахстану до України у листопаді заблоковані на рівні російського держпідприємства «Російські залізниці», яке не підтверджує транзит вагонів з таким вугіллям через територію РФ. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив депутат Верховної ради України, голова комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус.

Депутат уточнив, що обмеження накладено лише на енергетичне вугілля та не стосується постачання коксівного вугілля (використовується насамперед, у металургійній промисловості).

29 жовтня Герус заявив, що Росія припинить постачати в Україну енергетичне вугілля з 1 листопада. Раніше оператор енергосистеми України «Укренерго» повідомив про дефіцит цього виду палива.

Раніше в Мінекономрозвитку пояснили, що постачання енергетичного вугілля в Україну припиняться через попит, що зростає, в Росії та необхідність забезпечити внутрішній ринок. Водночас Росія продовжить ввозити до сусідньої країни інші види вугілля. Загалом на російський експорт припаде половина всіх закупівель Києва.

Як повідомляв директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко, 90% енергоблоків державної компанії «Центренерго» не працюють через брак вугілля,

Компанія ДТЕК оптимізує роботу Криворізької та Луганської ТЕС після рішення Росії обмежити поставки антрацитового вугілля в Україну та шукає альтернативні джерела постачання.

Також повідомлялося, що Україна відновлює імпорт електроенергії з Білорусі, бо на ТЕС закінчилося вугілля.

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