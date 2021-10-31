77% житлового фонду України підключили до опалення – Шмигаль

Уряд запевняє, що ціни на опалення залишаться стабільними напротязі року

Прем'єр повідомив, що п’ять регіонів підключені на 100%, ще 11 областей підключили 90% житлових будинків до тепла

Уряд розпочав процес реструктуризації заборгованості підприємств теплопостачання. Про це у Facebook повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Кабінет Міністрів України розпочав процес реструктуризації заборгованості підприємств теплопостачання населення для забезпечення їх безперебійної роботи і непідвищення тарифів», – написав прем’єр.

Наразі, в Україні підключено до опалення 77% житлового фонду.

Шмигаль зазначив, що у п’яти регіонах цей показник становить 100%, ще 11 областей підключили понад 90% житлових будинків до тепла.

За словами Шмигаля, для сталого проходження опалювального сезону уряд розробив п’ять кроків, у рамках яких вже розпочато процес реструктуризації боргів теплопостачальних підприємств.

Повідомляється, що для 80% домогосподарств уряд знизив тариф на електроенергію до 1,44 грн за кВт-год. Ціна на газ для населення залишиться стабільною протягом опалювального сезону – 7,96 грн за кубометр.

«Цього тижня уряд удвічі знизив тариф і для тих українців, які опинились без постачальника газу – також до 7,96 грн/кубометр», – додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів заборонив відключати подачу тепла до кінця нинішнього опалювального сезону.Сьогодні на засідання уряду йшлося, що в Україні є достатній запас для стабільного проходження зими.

«Ще одне важливе питання – до кінця опалювального сезону заборонено відключати подачу газу теплопостачальним компаніям, школам, лікарням та іншим об'єктам соціальної інфраструктури. Це означає, що в опалювальний сезон вся країна буде з теплом», – зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, з 23 жовтня у Києві розпочали підключення житлових будинків до тепла. Вже увімкнули опалення майже в 6 тисячах житлових будинків, що обслуговуються комунальними керуючими компаніями. Це – 70%. Також до тепла підключені понад 700 будинків ОСББ, ЖБК, відомчих, інвестиційних та інших.

Повідомлялося, що тарифи на тепло КП «Київтеплоенерго» для населення підвищуватися не будуть. Київська міська рада прийняла рішення про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства «Київтеплоенерго» на 2 млрд грн.

Тим часом в Україні бюджетні установи ризикують залишитися без опалення.

Водночас, субсидію можуть оформити навіть боржники. Мінсоцполітики оприлюднило роз'яснення, як це зробити.

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