Нова влада Німеччини готова заморозити «Північний потік – 2». Впливова газета пояснила причини

Берлін може піти на заморозку проєкту на зло Москві

Нова влада Німеччини припустила, що може піти на заморозку проєкту «Північний потік – 2» через Україну. Про це у статті для Süddeutsche Zeitung написав оглядач Штефан Корнеліус.

Автор матеріалу стверджує, що ФРН потрапила в енергетичну залежність від Росії, що стало найбільшою зовнішньополітичною проблемою країни. При цьому вказується, що така проблема виникла ще за часів холодної війни, проте її значення завжди намагалися зменшити.

Як вважає Корнеліус, аргумент про те, що Німеччина та Росія потребують один одного як покупця і постачальника, вірний лише частково. За його словами, Росія готова платити найвищу ціну за цю залежність Німеччини, щоб просувати інші інтереси.

В результаті, вважає він, Берлін може піти на заморозку проєкту на зло Москві, заради Києва та заради самої Німеччини.

Нагадаємо, стали відомі деталі можливої участі України у сертифікації «Північного потоку – 2».

20 жовтня компанія «Оператор ГТС України« подала заявку німецькому регулятору на участь у сертифікації оператора газопроводу «Північний потік – 2». Тоді Макогон пояснив, що таким чином Україна намагається протистояти запуску проєкту.

Раніше гендиректор «Оператора ГТС України» Сергій Макогон заявив, що Київ запропонував Росії продовжити газовий контракт на 10-15 років до закінчення угоди, що діє до 2024 року.

Як повідомлялося, Данія підтримала Україну та виступила проти газопроводу

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