Запуск «Північного потоку – 2»: Данія підтримала Україну та виступила проти газопроводу

Данська прем'єрка Фредеріксен «Уряд Данії, як і раніше, виступає проти «Північного потоку – 2»

До України у боротьбі із запуском російського газопроводу «Північний потік – 2», окрім Польщі та країн Балтії, сьогодні приєдналася Данія. Відповідну заяву зробила данська прем'єрка Метт Фредеріксен, інформує «Дзеркало тижня».

«Уряд Данії, як і раніше, виступає проти «Північного потоку – 2». Ситуація на енергетичних ринках у цьому плані не змінила нашої позиції. Так, ми дали дозвіл на його будівництво свого часу, але це був технічний момент, наша позиція завжди була очевидною, Данія була зобов'язана видати цей дозвіл відповідно до Конвенції ООН з морського права та національним законом про континентальний шельф за умови дотримання вимог щодо захисту навколишнього середовища», – сказала вона.

Ця заява стала повною несподіванкою для Росії та «Газпрому», оскільки 1 жовтня данська енергетична агенція (DEA) дозволила експлуатацію російського газопроводу «Північний потік – 2» у своїх водах, але висунула умову – має бути проведене успішне випробування хоча б однієї з ліній трубопроводу.

Як повідомлялося, НАК «Нафтогаз України» і «Оператор ГТС» мають всі шанси отримати право дорадчого голосу при сертифікації «Північного потоку – 2».

Як відомо, Німеччина дала добро на запуск «Північного потоку – 2». Вітренко пояснив, чим це загрожує ЄС.

Тим часом радник президента США Джо Байдена упевнений, що «Північний потік – 2» до весни не запрацює.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу через українську ГТС. Зеленський заявив, що збільшення поставок газу дозволило б полегшити енергетичну кризу в регіоні.

До слова, Путін придумав новий аргумент проти транзиту через Україну.

Напередодні Німеччина запропонувала спосіб позбутися газового тиску Росії.