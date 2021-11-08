Стали відомі деталі можливої участі України у сертифікації «Північного потоку – 2»

У ФРН ухвалять рішення про участь Києва у сертифікації «Північного потоку – 2» до 14 листопада

Голова компанії «Оператор ГТС України» Сергій Макогон розповів про те, що регулятор Німеччини ухвалить рішення щодо поданої Києвом заявки на участь у процесі сертифікації оператора газопроводу «Північний потік – 2» до 14 листопада. Про це він повідомив у своєму Facebook-акаунті.

«Рішення очікується наступного тижня», – написав Макогон.

Окрім оператора ГТС, заявку на участь у сертифікації подав і «Нафтогаз». Наразі рішення щодо обох заявок все ще очікуються.

20 жовтня компанія «Оператор ГТС України« подала заявку німецькому регулятору на участь у сертифікації оператора газопроводу «Північний потік – 2». Тоді Макогон пояснив, що таким чином Україна намагається протистояти запуску проєкту.

Нагадаємо, гендиректор «Оператора ГТС України» Сергій Макогон заявив, що Київ запропонував Росії продовжити газовий контракт на 10-15 років до закінчення угоди, що діє до 2024 року.

А 29 жовтня постачальник українського «Оператора ГТС» похвалився успішними поставками до Росії. Компанія Vorex LLC, яка продовжує брати участь у тендерах ТОВ «Оператор ГТС України» та перемагати в них, під час чергового подання документів похвалилася наявністю «аналогічних договорів» про постачання до Російської Федерації. Обидва договори укладено у 2020 році.

Тобто фактично постачальник обладнання для «Оператора ГТС» похвалився тим, що постачав газове обладнання російським компаніям, які пов'язані з «Газпромом», тим самим, з яким голова української державної компанії Сергій Макогон «бореться» у новинах.

Не вперше «Оператор ГТС» віддає перевагу російському ринку. Так, зокрема, 16 липня 2021 року підприємство закупило російські труби, що подорожчали, і не допустило до торгів українського виробника – про що говорять дані тендеру, опубліковані в системі Prozorro.

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Регулятор ФРН продовжить аналіз відповідності «Північного потоку – 2» правовим приписам міжнародного об'єднання. Сертифікація російського газопроводу приблизно триватиме близько трьох місяців.

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Водночас США заявили, що мають намір разом із зарубіжними союзниками добиватися зміцнення енергетичної безпеки України, а також скорочення ризиків, які надходять на адресу Києва від газопроводу «Північний потік – 2».