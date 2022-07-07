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рус
    Події в Україні

    Данілов назвав кількість систем Himars, які США вже передали Україні

    Данілов назвав кількість систем Himars, які США вже передали Україні
    фото: wikipedia

    Передача Himars дозволила силам України завдавати ударів по російських цілях

    Союзники вже передали Збройним силам України дев'ять американських ракетних систем Himars та аналогічних комплексів. Однак для серйозного контрнаступу наші військові потребують ще десятки. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в коментарі The Wall Street journal.

    Він зазначив, що передача Himars дозволила силам України завдавати ударів по російських цілях за лінією фронту, які раніше були поза досяжністю для наших бійців. «Дев'ять Himars та аналогічних ракетних комплексів уже діють в Україні, росіяни беззахисні перед ними і дуже стурбовані», – зазначив Данілов.

    При цьому секретар РНБО підкреслив, що з такою кількістю відповідних ракетних систем Україна поки може вести лиш оборонну війну, для наступу – треба набагато більше.

    Раніше Данілов пояснив, чим Зміїний був важливий для росіян . Нагадаємо, секретар РНБО заявив, що на українців чекає дуже складна війна.

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    Теги: росія окупанти США війна Генштаб Україна окупація Олексій Данілов #stoprussia
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    Данілов назвав кількість систем Himars, які США вже передали Україні