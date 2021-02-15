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    Економіка та фінанси

    Борги перед зеленою енергетикою завадять приєднанню України до енергосистеми ЄС, – Енергоспівтовариство

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    Підприємства відновлюваної енергетики подають позови про невиконання державою своїх обов'язків по оплаті за вироблену зелену електроенергію і крім &laquo;Державного покупця&raquo; - Борги перед зеленою енергетикою завадять приєднанню України до енергосистеми ЄС, – Енергоспівтовариство
    Підприємства відновлюваної енергетики подають позови про невиконання державою своїх обов'язків по оплаті за вироблену зелену електроенергію і крім «Державного покупця»

    Європейський парламент стурбований невиконанням Кабміном зобов'язань з погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії

    Заборгованість держави перед підприємствами зеленої енергетики, виплата якої фінансується через тариф на передачу електроенергії компанією Укренерго буде заважати сертифікації компанії для приєднання енергосистеми України до європейської ENTSO-E.

    Про це 15 лютого повідомив директор Секретаріату Енергоспівтовариства Янез Копач, на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Платіжка».

    «Наразі «Укренерго» збирає в тарифі гроші й на фінансування відновлюваних джерел енергії. Тож є тариф на передачу, транспортування, є послуги «Укренерго» (на диспетчеризацію – ред.) – це все зрозуміло. Але так само «Укренерго» збирає зараз додаткові податки, так би мовити, додаткову націнку – для відновлюваних джерел також», – сказав Копач.

    Він підкреслив, що такий підхід не відповідає законодавству енергетичної спільноти.

    «Це не проблема, якщо «Укренерго» буде збирати ці гроші, і бути наче менеджером цього процесу. Але це не може бути частиною відповідного транспортного тарифу. І це проблема яка потребує розділення цих моментів», – повідомив Копач.

    Нагадаємо, підприємства відновлюваної енергетики подають позови про невиконання державою своїх обов'язків по оплаті за вироблену зелену електроенергію і крім «Державного покупця». Суди почали залучати в якості відповідача також Кабінет міністрів України, як сторону, яка підписувала меморандум з інвесторами в відновлювану енергетику.

    При цьому Європейський парламент стурбований невиконанням Кабінетом міністрів України зобов'язань з погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії. Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% «старого» боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року, однак цього не відбулося. Станом на середину лютого виплачено лише 3 мільярди гривень «старого» боргу. Окрім того, інвестори на бачать жодних рішень Кабміну щодо виплати решти боргів в обсязі 13,4 млрд грн протягом цього року.

    Синхронізація об’єднаної енергосистеми України з енергомережею ENTSO-E запланована на 2023 рік. Тільки застосування європейського досвіду регулювання ринків електроенергетики та інтеграції енергосистем України з ENTSO-E дозволить вирішити системні проблеми енергетики, посилити конкуренцію та знизити ціни.
    Теги: ЄС фінансування Укренерго
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