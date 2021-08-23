30 років енергії перетворення. Як зростає нова економіка країни: Дніпропетровщина

За 30 років Незалежності в Україні з’явилось багато промислових підприємств. створювалась нова економіка. А енергія для них є джерелом зростання.

Корпорація «Біосфера» – найбільший виробник та дистриб’ютор товарів для дому та гігієни в Україні

За 23 роки компанія «Біосфера» перетворилася з локального стартапу на міжнародного гіганта, що експортує продукцію до країн Європи, Середньої та Центральної Азії, Південної Америки та Африки. «Біосфера» першою в країні запустила виробництво біорозкладних пакетів для сміття.

А ще в асортиментну лінійку виробника входять ватні диски та палички з органічної бавовни, а також вологі серветки та туалетний папір, що розчиняються у воді. Власний рециклінговий завод переробляє 100% відходів поліетилену, а це 700−800 тонн щомісяця.

Паливом для виробництва є природний газ, що допомагає корпорації реалізувати екологічні проєкти, зокрема виробництво з переробленого пластику.

Трубна продукція «Інтерпайп НТЗ» експортується до 80 країн, а колісна — до 60

«Інтерпайп НТЗ» – надпотужне підприємство Дніпропетровщини, яке дало свіжий імпульс для розвитку регіону, вийшовши на український та міжнародні ринки.

З конвеєра «Інтерпайп» виходять колеса, бандажі, вісі та колісні пари для вантажного, пасажирського та локомотивного залізничного транспорту.

Трубна продукція експортується до 80 країн, а колісна – до 60. Обсяг виробництва становить 385 тис. тонн продукції на рік.

На підприємстві працює понад чотири тисячі осіб.

Разом із газовою компанією «Дніпрогаз» підприємства реалізовували кілька проєктів зі скорочення обсягів споживання газу на виробництві. На «Інтерпайп НТЗ» встановлено єдиний в Україні ультразвуковий вузол обліку газу. Він має надточний облік та інноваційну конструкцію.

З нагоди річниці Незалежності Регіональна газова компанія реалізувала відеопроєкт, присвячений економіці України, яка постала за 30 років. Нарівні з традиційними індустріальними гігантами збудовані з нуля сучасні підприємства. Всіх їх живить енергія, яку постачає РГК.

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