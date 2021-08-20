У суботу на Йорданському озері відбудеться велика толока

Громадська організація запрошує киян взяти участь у великому прибиранні

Громадська ініціатива «Києве, мий» планує провести акцію прибирання берегів Йорданського озера, що на столичній Оболоні. Про це повідомляють організатори заходу у Facebook.

Подію заплановано на суботу, 21 серпня.

З 11:00 організатори акції за допомогою волонтерів, місцевих мешканців планують прибрати територію біля Йорданського озера від сміття, відсортувати зібране скло для перероблення.

Місце зустрічі – Оболонський проспект, 2Б, поруч зі школою №219.

Впізнати команду організаторів можна буде за яскравими жилетами з логотипом організації.

Що взяти з собою

рукавиці гумові;

будівельні мішки або цупкі пакети для сміття;

водичку, перекус за бажанням;

маску, антисептик, сонцезахисний крем, головний убір.

До слова, 18 серпня з нагоди 30-ї річниці Незалежності України у столичному Гідропарку відбувся екопікнік з толокою. На акцію з прибирання зібралися співаки, актори, блогери, журналісти.

У квітні у столиці відбулись толоки більш як на 20 локаціях – у парках, скверах, набережних та найбільш популярних місцях відпочинку.

24-25 квітня мешканці Києва разом із працівниками комунального підприємства «Плесо» провели потужну толоку біля озера Синятин (вулиця Іжевська). На даній локації прибрали сміття навколо водойми, дістали дерев'яні пні та шини з води, видалили аварійне гілля навколо озера. Всього було вивезено три МАЗи сміття

У травні під час толоки на 25 локаціях міста вивезли понад 30 тонн сміття.