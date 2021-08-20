У суботу на Йорданському озері відбудеться велика толока
Громадська організація запрошує киян взяти участь у великому прибиранні
Громадська ініціатива «Києве, мий» планує провести акцію прибирання берегів Йорданського озера, що на столичній Оболоні. Про це повідомляють організатори заходу у Facebook.
Подію заплановано на суботу, 21 серпня.
З 11:00 організатори акції за допомогою волонтерів, місцевих мешканців планують прибрати територію біля Йорданського озера від сміття, відсортувати зібране скло для перероблення.
Місце зустрічі – Оболонський проспект, 2Б, поруч зі школою №219.
Впізнати команду організаторів можна буде за яскравими жилетами з логотипом організації.
Що взяти з собою
- рукавиці гумові;
- будівельні мішки або цупкі пакети для сміття;
- водичку, перекус за бажанням;
- маску, антисептик, сонцезахисний крем, головний убір.
До слова, 18 серпня з нагоди 30-ї річниці Незалежності України у столичному Гідропарку відбувся екопікнік з толокою. На акцію з прибирання зібралися співаки, актори, блогери, журналісти.
У квітні у столиці відбулись толоки більш як на 20 локаціях – у парках, скверах, набережних та найбільш популярних місцях відпочинку.
24-25 квітня мешканці Києва разом із працівниками комунального підприємства «Плесо» провели потужну толоку біля озера Синятин (вулиця Іжевська). На даній локації прибрали сміття навколо водойми, дістали дерев'яні пні та шини з води, видалили аварійне гілля навколо озера. Всього було вивезено три МАЗи сміття
У травні під час толоки на 25 локаціях міста вивезли понад 30 тонн сміття.