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    У суботу на Йорданському озері відбудеться велика толока

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    Площа Йорданського озера становить&nbsp;15,3 га - У суботу на Йорданському озері відбудеться велика толока
    Площа Йорданського озера становить 15,3 га
    Фото: Water Resources

    Громадська організація запрошує киян взяти участь у великому прибиранні

    Громадська ініціатива «Києве, мий» планує провести акцію прибирання берегів Йорданського озера, що на столичній Оболоні. Про це повідомляють організатори заходу у Facebook.

    Подію заплановано на суботу, 21 серпня.

    З 11:00 організатори акції за допомогою волонтерів, місцевих мешканців планують прибрати територію біля Йорданського озера від сміття, відсортувати зібране скло для перероблення.

    Місце зустрічі – Оболонський проспект, 2Б, поруч зі школою №219.

    Впізнати команду організаторів можна буде за яскравими жилетами з логотипом організації.

    Що взяти з собою

    • рукавиці гумові;
    • будівельні мішки або цупкі пакети для сміття;
    • водичку, перекус за бажанням;
    • маску, антисептик, сонцезахисний крем, головний убір.

    До слова, 18 серпня з нагоди 30-ї річниці Незалежності України у столичному Гідропарку відбувся екопікнік з толокою. На акцію з прибирання зібралися співаки, актори, блогери, журналісти.

    У квітні у столиці відбулись толоки більш як на 20 локаціях – у парках, скверах, набережних та найбільш популярних місцях відпочинку.

    24-25 квітня мешканці Києва разом із працівниками комунального підприємства «Плесо» провели потужну толоку біля озера Синятин (вулиця Іжевська). На даній локації прибрали сміття навколо водойми, дістали дерев'яні пні та шини з води, видалили аварійне гілля навколо озера. Всього було вивезено три МАЗи сміття

    У травні під час толоки на 25 локаціях міста вивезли понад 30 тонн сміття.

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    Теги: Київ сміття водойма толока
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    У суботу на Йорданському озері відбудеться велика толока