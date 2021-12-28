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    Харківські поліцейські придбають у лізинг шість російських автомобілів

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    Lada Niva є однією з оновлених версій популярного російського позашляховика - Харківські поліцейські придбають у лізинг шість російських автомобілів
    Lada Niva є однією з оновлених версій популярного російського позашляховика
    фото з відкритих джерел

    За кожну автівку віддадуть більш ніж півмільйона гривень

    Управління поліції охорони в Харківській області розмістило на сайті публічних закупівель ProZorro оголошення про придбання у лізинг шести автомобілів Lada Niva Classic на суму 3 065 294,04 грн. Про це повідомляє Kharkiv Today.

    У документації вказано чотири автомобілі Lada Niva Classic білого і два – сірого кольору. Кожна з шести автівок коштуватиме 510 882 грн.

    Поліціянти планують придбати машини з бензиновим типом двигуна та механічною коробкою передач. Замовник планує придбати нові автівки – 2021 року випуску, із, щонайменше трьома роками гарантійного обслуговування.

    Згідно з документацією, сума авансового лізингового платежу становитиме не більше ніж 30% вартості предмета лізингу, термін лізингу – 12 місяців, від лізингодавця просять страхування у розмірі 130 тис. та 260 тис. грн.

    «Лізингодавець повинен забезпечити майнове страхування предмета лізингу на умовах КАСКО та застрахувати обов'язкову цивільно-правову відповідальність власника предмета лізингу протягом строку лізингу та з розміром страхового покриття на суму не менше 130 тис. грн. за шкоду, заподіяну майну, та 260 тис. грн за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю», – зазначив замовник.

    Охочі взяти участь в аукціоні можуть подавати заявки до 11 січня 2022 року.

    Зазначимо, що автомобілі Lada Niva виробляються Волзьким автомобільним заводом (місто Тольятті, Самарська обл., Російська Федерація).

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    Теги: ціни машини автомобіль тендер ProZorro
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    Харківські поліцейські придбають у лізинг шість російських автомобілів