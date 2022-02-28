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    Історичне дно: акції російського «Сбєрбанка» впали на 75%

    Історичне дно: акції російського «Сбєрбанка» впали на 75%

    Крім акцій «Сбєрбанка» на Московській біржі вже не торгують акціями «Лукойла» та «Газпрома»

    На відкритті торгів 28 лютого акції контрольованого російським урядом «Сбєрбанка» впали на 75%, свідчать дані Investing.com.

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    Обвал вартості акцій стався на тлі запровадження проти країни-агресора нового пакету економічних санкцій, які, серед іншого, включають відключення низки банків від міжнародної системи SWIFT.

    Через різке падіння ціни акцій торгівлю ними вирішили не проводити. Крім акцій «Сбєрбанка» на Московській біржі вже не торгують акціями «Лукойла» та «Газпрома», передають російські медіа. Капіталізація цих компаній провалилася на понад 50% на відкритті торгів.

    28 лютого Європейський центральний банк попередив про ймовірне банкрутство «дочок» російського «Сбєрбанку».

    «ЄЦБ оцінює, що Sberbank Europe AG та його дочірні компанії в Хорватії та Словенії стають банкротами або, ймовірно, збанкрутують», — заявили там.

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    Теги: Росія банк війна Україна
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    Історичне дно: акції російського «Сбєрбанка» впали на 75%