Аналітики розповіли, чого очікувати українцям від цін на продукти у 2024 році

Ціни на ключові продукти харчування, такі як цукор, кава, кукурудза та соєві боби, знизяться

Спеціалізований банк продовольства та агробізнесу заявив, що попит на продовольство залишиться слабким через низку проблем

Споживачі можуть очікувати на деяке полегшення продовольчої інфляції наступного року. Ціни на ключові продукти харчування, такі як цукор, кава, кукурудза та соєві боби, знизяться, оскільки постачання коригуються у відповідь на трирічне зростання цін. Про це йдеться у прогнозі Rabobank, повідомляє Reuters.

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Спеціалізований банк продовольства та агробізнесу заявив, що попит на продовольство залишиться слабким, оскільки споживачі продовжують стикатися з економічними проблемами, включаючи високу загальну інфляцію та відсоткові ставки.

І не всі ціни на основні продукти харчування зменшаться. Rabobank очікує, що пшениця, від якої особливо залежить світ, що розвивається, зафіксує п'ятий поспіль дефіцит через несприятливі погодні умови і потенційні обмеження на російський експорт.

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«Це не буде простим плаванням, але більш позитивні перспективи для більшості сировинних товарів мають у більшості країн призвести до падіння цін на продукти харчування на тарілках споживачів», – сказав Карлос Мера, голова відділу сільськогосподарських товарів у Rabobank.

Мера сказав, що з'являться переможці і ті, хто програв, і що ті, хто працює в секторах хлібобулочних виробів, молочних продуктів та тваринного білка, отримають найбільшу вигоду від покращення постачання з Південної Америки.

Rabobank очікує, що у 2024/25 році на ринку кави буде зафіксовано профіцит у розмірі 6,8 млн мішків завдяки покращенню виробництва в Бразилії та Колумбії, тоді як цукор впаде в ціні завдяки покращенню умов у Таїланді.

Також очікується, що Бразилія зробить рекордний урожай сої у 163 млн тонн.

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Що стосується пшениці, однак, Rabobank попередив, що виробництво в Аргентині та Австралії, швидше за все, відставатиме від ринку протягом найближчих кількох місяців, тоді як війна Росії проти України продовжить призводити до скорочення експортного профіциту наступного року.

Нагадаємо, до кінця поточного місяця очікується подорожчання від 3% до 8% найпопулярніших категорій продуктів харчування.

До слова, ціна на молоко-сировину в Україні на початку листопада 2023 року в середньому піднялася на 68 коп. і склала 13,44 грн/кг без ПДВ.