Російська війна завдала непоправних збитків довкіллю України. Сума вражає

Україна використовує сім методик, які дають змогу визначати шкоду та збитки, завдані землі, повітрю, водним ресурсам, природно-заповідному фонду

Лише підрив окупантами Каховської ГЕС завдав збитків довкіллю на орієнтовну суму 146,4 млрд грн

Державна екологічна інспекція нарахувала понад 2,1 трлн грн шкоди та збитків, спричинених довкіллю України внаслідок воєнних дій з боку Росії. Про це «Главкому» повідомив перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександр Краснолуцький у відповіді на запит.

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За даними високопосадовця, сума шкоди, завдана повітрю, оцінюється у 1,08 трлн грн. З них 1,02 трлн грн – внаслідок лісових пожеж; 51,6 млрд грн – горіння нафтопродуктів, 5,86 млрд грн – горіння інших об’єктів та викидів отруйних речовин у повітря. Крім цього, на майже 1 трлн грн шкоди завдано земельним ресурсам, збитки водним ресурсам сягають 72 млрд грн.

Окремо підрив окупантами Каховської ГЕС спричинив збитків довкіллю на орієнтовну суму 146,4 млрд грн.

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Земельні ресурси України отримали майже 1 трлн грн збитків від військової агресії РФ

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Перший заступник міністра наголосив, що Україна використовує сім методик, які дають змогу визначати шкоду та збитки, завдані землі, ґрунтам, атмосферному повітрю, водним ресурсам, природно-заповідному фонду щодо втрат лісового фонду, акваторії та надр.

Також Міндовкілля розробило офіційний ресурс «ЕкоЗагроза» – стандартизовану онлайн-форму для автоматичного збору та фіксації інформації про екологічні загрози в режимі реального часу з географічною прив’язкою до місцевості.

Краснолуцький додав, що на саміті глав держав та урядів Ради Європи, що відбувся 16-17 травня 2023 року у Рейк’явіку, було оголошено про створення міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України. 43 країни приєдналися або висловили намір приєднатися до розширеної часткової угоди про Реєстр збитків.

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Нагадаємо, в Україні триває 628-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», на кінець вересня 2023 року від повномасштабного вторгнення Росії проти України пошкоджено 841 об’єкт культурної спадщини (без врахування об’єктів культурної інфраструктури). Кількість пошкоджених пам’яток національного значення – 119, місцевого значення – 656, щойно виявлених об’єктів культурної спадщини – 65.

Найбільше зазнали руйнувань пам’ятки у Харківській (207 об’єктів), Одеській (112), Донецькій (111), Херсонській (80), Київській (69) областях.