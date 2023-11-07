Півмільярда росіянам: «Укрзалізниця» купила цистерни з російським слідом

«Якщо розділити вартість договору на кількість цистерн, виходить 109 тис євро, або 4,18 млн грн за одиницю»

Філія «Центр транспортної логістики» АТ «Українська залізниця» 16 жовтня без торгів замовила компанії «Tatravagonka a.s» (Словаччина) вантажних залізничних вагонів-цистерн на 12,57 млн євро, або 481,16 млн грн. Про це пишуть «Наші гроші».

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«В обґрунтуванні закупівлі сказано, що її провели на виконання рішення правління «УЗ» від 9 жовтня в рамках програми «Оновлення парку вантажного рухомого складу для ширини колії 1435 м» без торгів за постановою №1178. Договір не оприлюднено, тому модель, умови поставки та ціна за одиницю невідомі. Якщо розділити вартість договору на кількість цистерн, виходить 109 тис євро, або 4,18 млн грн за одиницю», – пише видання.

Словацька «Tatravagonka a.s» з міста Попрад є виробником вантажних залізничних вагонів. Водночас, компанія має тісні зв’язки з Росією: так, у 2011 вона стала співвласником Енгельського заводу транспортного машинобудування, який серед іншого займається виробленням цистерн. Крім того, вона є стратегічним партнером Російських желєзних доріг, і спільно з ними розробляла нову модель нафтової цистерни.

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Нагадаємо, днями Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила слідство стосовно злочинної схеми, за якою керівники в «Укрзалізниці» привласнили 206 мільйонів гривень на закупівлях газу.