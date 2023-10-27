Мешканці трьох областей отримають додаткові виплати: як оформити допомогу

Деякі категорії громадян можуть розраховувати на 6600 грн

Українці з Донецької, Миколаївської та Херсонської областей зможуть отримати додаткові 6600 гривень допомоги. Кошти виділяє благодійний фонд Євангельської Реформаторської церкви Швейцарії (HEKS EPER), а перераховуватиме їх «Приватбанк», йдеться у повідомленні фінустанови.

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«Приватбанк» підписав договір з благодійним фондом допомоги HEKS EPER, який дозволить українцям отримувати виплати від фонду без додаткових комісій через платіжну систему Privatmoney.

Отримувачі допомоги будуть обрані серед соціально незахищених верств українців, які потребують допомоги та мешкають у найбільш постраждалих від війни областях (Донецька, Миколаївська, Херсонська). Подати заявку можна лише особисто в пунктах реєстрації.

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Про відкриття пунктів реєстрації в зазначених областях організація повідомлятиме самостійно. Виплата грошей здійснюватиметься через платіжну систему Privatmoney – кошти будуть автоматично перераховані на банківську картку або рахунок отримувача.

Якщо у отримувача немає зареєстрованої банківської картки або під час реєстрації було неправильно вказано її реквізити, він отримає SMS повідомлення з контрольним номером переказу. За ним кошти можна буде отримати в Приват24, терміналах самообслуговування, банкоматі, відділенні банку чи за телефоном 3700.

Нагадаємо, міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в рамках Міжнародного форуму сталого розвитку заявила, що українці зловживають соціальною допомогою та не бажають брати відповідальність за своє життя. На думку посадовиці, українці мають розвиватися, а не сподіватися на соціальні виплати.