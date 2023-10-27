Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Мешканці трьох областей отримають додаткові виплати: як оформити допомогу

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Мешканці трьох областей отримають додаткові виплати: як оформити допомогу
Отримувачі автоматично отримають гроші на банківську картку або рахунок
фото з відкритих джерел

Деякі категорії громадян можуть розраховувати на 6600 грн 

Українці з Донецької, Миколаївської та Херсонської областей зможуть отримати додаткові 6600 гривень допомоги. Кошти виділяє благодійний фонд Євангельської Реформаторської церкви Швейцарії (HEKS EPER), а перераховуватиме їх «Приватбанк», йдеться у повідомленні фінустанови.

«Приватбанк» підписав договір з благодійним фондом допомоги HEKS EPER, який дозволить українцям отримувати виплати від фонду без додаткових комісій через платіжну систему Privatmoney.

Отримувачі допомоги будуть обрані серед соціально незахищених верств українців, які потребують допомоги та мешкають у найбільш постраждалих від війни областях (Донецька, Миколаївська, Херсонська). Подати заявку можна лише особисто в пунктах реєстрації.

Про відкриття пунктів реєстрації в зазначених областях організація повідомлятиме самостійно. Виплата грошей здійснюватиметься через платіжну систему Privatmoney – кошти будуть автоматично перераховані на банківську картку або рахунок отримувача.

Якщо у отримувача немає зареєстрованої банківської картки або під час реєстрації було неправильно вказано її реквізити, він отримає SMS повідомлення з контрольним номером переказу. За ним кошти можна буде отримати в Приват24, терміналах самообслуговування, банкоматі, відділенні банку чи за телефоном 3700.

Нагадаємо, міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в рамках Міжнародного форуму сталого розвитку заявила, що українці зловживають соціальною допомогою та не бажають брати відповідальність за своє життя.  На думку посадовиці, українці мають розвиватися, а не сподіватися на соціальні виплати.

Читайте також: Деякі українки можуть отримати понад 7 тис. грн: що потрібно знати
Теги: гроші Миколаївщина Херсонщина українці Приватбанк Тетяна Донець

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Особисті фінанси

Мінсоцполітики повідомило, кого з українців можуть позбавити пенсії
Мінсоцполітики повідомило, кого з українців можуть позбавити пенсії
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
Мешканці трьох областей отримають додаткові виплати: як оформити допомогу
Мешканці трьох областей отримають додаткові виплати: як оформити допомогу
Ціна на газ для українців зменшиться? «Нафтогаз» анонсував можливі зміни
Ціна на газ для українців зменшиться? «Нафтогаз» анонсував можливі зміни
Хто має платити за заміну лічильників? Роз’яснення обленерго
Хто має платити за заміну лічильників? Роз’яснення обленерго
Чи можуть боржники оформити субсидію? Відповідь Пенсійного фонду
Чи можуть боржники оформити субсидію? Відповідь Пенсійного фонду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
20K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
20K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
6489
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
6249
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?
4927
Хто – у ліс, а хто – по дрова. Що не так з реформою лісгоспів і чому бунтують екологи?

Новини

28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:22
Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Вчора, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Вчора, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Вчора, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
26 жовтня, 22:13

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту