Зростання резервів НБУ до $45 млрд дозволить продовжувати пом’якшення валютних обмежень, – Dragon Capital
Dragon Capital очікує від міжнародних партнерів подальшої фінансової підтримки України
Зростання резервів Національного банку України (НБУ) до 45 млрд доларів у 2024 році дозволить Нацбанку продовжувати поступово пом'якшувати валютні обмеження. Про це йдеться в повідомленні інвестиційної компанії Dragon Capital.
В ньому зазначається, що Dragon Capital очікує від міжнародних партнерів подальшої фінансової підтримки України і що вони під егідою МВФ консолідують $40 млрд прямої бюджетної допомоги наступного року.
«Цього має бути достатньою для фінансування дефіциту бюджету, за умови, що уряд активізує внутрішні запозичення, та сприятиме подальшому зростанню резервів НБУ до $45 млрд у 2024 році. Це дозволить Нацбанку продовжувати поступово пом'якшувати валютні обмеження», – наголосили в інвестиційній компанії.
Водночас у Dragon Capital підкреслили, що обсяги і темпи надходження іноземного фінансування залишаються ключовими факторами ризику для економіки України.
«Значне зниження фінансової допомоги у 2024 році чи тривала затримка з надходженням фінансування може підважити макроекономічну стабільність, хоча накопичений запас міцності, зокрема у вигляді рекордно високих резерві НБУ, дозволить певний час втримувати ситуацію під контролем», – підсумували в повідомленні.
Раніше НБУ пом’якшив валютні обмеження для державних компаній.
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