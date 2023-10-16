Працівники водоканалу у Вінниці підозрюються в розтраті 10 млн грн

Протягом листопада та грудня 2018 року у Вінниці проводилась реконструкція обладнання на суму майже 18 млн грн

Колишньому та чинному посадовцям КП «Вінницяоблводоканал» повідомлено про підозру у розтраті державних коштів у розмірі понад 10 млн грн. Підозрюваним загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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«Детективи НАБУ спільно з СБУ повідомили про підозру у розтраті 10 мільйонів гривень бюджетних коштів, виділених на проведення реконструкції об’єктів механічного очищення очисних споруд каналізації міста Вінниця, колишньому керівнику та чинному начальнику відділу капітального будівництва комунального підприємства «Вінницяоблводоканал», – йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що протягом листопада та грудня 2018 року у Вінниці проводилась реконструкція обладнання на суму майже 18 млн грн. Однак необхідне для цього обладнання було придбано виконавцем робіт у постачальників із завищенням ціни майже у 2,6 раза. Як наслідок, виконавцем робіт було поставлено обладнання на 10,3 млн грн дорожче від ринкових цін.

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Зокрема, частину бюджетних коштів виконавець робіт шляхом проведення безтоварних операцій та надання керівнику поворотної фінансової допомоги вивів в готівку. Кошти були повернуті посадовцям комунального підприємства у вигляді подяки за отримане замовлення.

«Дії посадовців комунального підприємства кваліфіковані за частиною 5 статті 191 КК України (розтрата чужого майна, вчинена в особливо великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем)», – зазначили в прокуратурі.

Підозрюваним загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що СБУ підозрює ексочільника «Київводоканалу» в масштабному розкраданні бюджетних коштів.