«Дома стільки не зароблю»: українець розповів про життя у Латвії

Українець розповів: доглядає за кіньми у Латвії, а свій заробіток витрачає на потреби української армії

Іван приїхав до Латвії із селища Петропавлівка майже на лінії фронту, за 60 кілометрів від Бахмута у травні минулого року. Зараз 59-річний чоловік працює і живе поблизу Риги – доглядає елітних коней. Про пише латвійське видання Press.

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Українця одразу поселили у гуртожитку поряд із приватним міні-зоопарком. Проте на початку з роботою не пощастило. «До мене там працювало семеро студентів, а потім я один замість них робив усю роботу. Але господар все скаржився, що я мало працюю, все додавав навантаження, а грошей платив дедалі менше. Говорячи прямо – гнобив. Зі мною там ще жінка працювала, у неї троє дітей, теж біженка, і їй недоплатив зрештою, і мені. І дружина його – попросила дах перекрити у сараї для тварин. Перекрив, я все вмію, а вона заплатила лише половину обіцяного», – згадує українець.

Потім він поїхав додому, а повернувшись через біржу знайшов нову роботу на конефермі. У порівнянні з колишньою це – як земля та небо. «Тутешню господиню, Ганну, я так і кличу: добра жінка. Зарплата у нас завжди вчасно, вихідний, коли треба, дає. Тепер ось знову додому їду. Навесні онук замість мене працював на комбайні, підріс уже – йому 16, упорався. А я тепер їду озимі засівати», – зазначає біженець.

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Іван згадує, що на початку війни був шокований ситуацією і пішов на фронт добровольцем. «Завжди вважав, що ми з росіянами один народ, як можна йти один на одного. Але прозрів швидко, пішов добровольцем. Тижнів два старанно приховував свою інвалідність (око в мене з дитинства, по суті, одне), а потім командир зрозумів. Комісували. Коли фронт став наближатися до селища, мешканців почали евакуювати. Хтось поїхав до Польщі, хтось поблизу влаштувався і за першої ж нагоди повернувся додому», – пояснює український біженець.

«Я виходить, поїхав до Латвії, знайшов роботу. Вдома я стільки не зароблю, а тут по 200 євро щомісяця дочки пересилаю. На потреби української армії. Вона теж там у селищі, добре орієнтується, куди зараз краще гроші направити. Там усі так живуть – одним життям із фронтом. Цілі села волонтерів – працюють на армію», – розповідає громадянин України.

Мешканець Петропавлівки переконує, що у Латвії гроші, які виділяють біженцям не бере, – у цьому немає, адже заробляє сам: «Так я в держави цента не беру, сам заробляю на себе. З їжі купую тільки найнеобхідніше, житло господарі дали. Більше мені витрачатись і нема на що, збираю і відправляю додому. Якби я міг там більше користі нашої армії принести і не виїжджав би. Але поки, виходить, тут від мене толку більше. Хоча, звісно, ​​й біженці різні бувають. Мені один такий попався. Якби, каже, я і воював, то точно не за Україну. А чого, питаю, тоді поїхав до Латвії, а не до Росії? Тут йому зручніше пересидіти війну».

До слова, уряд Латвії виділив додаткові 10,3 мільйона євро для підтримки українських біженців, які рятуються від війни, котру розв’язала Росія в Україні. Ці гроші покриють витрати місцевих громад на житло, харчування, соціальну підтримку, освіту та інші потреби українців. Кошти будуть компенсацією за період із липня по листопад, пише видання Delfi.

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Із урахуванням того, що сформувався залишок коштів від фінансування для підтримки біженців із України, яке виділили раніше, а також запитів від місцевого самоврядування, уряд вирішив додатково надати понад 10 мільйонів євро. Отож, протягом цього року загальна сума на підтримку українців у Латвії склала майже 32,2 мільйона євро.