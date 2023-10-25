Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Дома стільки не зароблю»: українець розповів про життя у Латвії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Дома стільки не зароблю»: українець розповів про життя у Латвії
Українець доглядає коней на фермі у Латвії
фото:press.lv

Українець розповів: доглядає за кіньми у Латвії, а свій заробіток витрачає на потреби української армії 

Іван приїхав до Латвії із селища Петропавлівка майже на лінії фронту, за 60 кілометрів від Бахмута у травні минулого року. Зараз 59-річний чоловік працює і живе поблизу Риги – доглядає елітних коней. Про пише латвійське видання Press.

Українця одразу поселили у гуртожитку поряд із приватним міні-зоопарком. Проте на початку з роботою не пощастило. «До мене там працювало семеро студентів, а потім я один замість них робив усю роботу. Але господар все скаржився, що я мало працюю, все додавав навантаження, а грошей платив дедалі менше. Говорячи прямо – гнобив. Зі мною там ще жінка працювала, у неї троє дітей, теж біженка, і їй недоплатив зрештою, і мені. І дружина його – попросила дах перекрити у сараї для тварин. Перекрив, я все вмію, а вона заплатила лише половину обіцяного», – згадує українець. 

Потім він поїхав додому, а повернувшись через біржу знайшов нову роботу на конефермі. У порівнянні з колишньою це – як земля та небо. «Тутешню господиню, Ганну, я так і кличу: добра жінка. Зарплата у нас завжди вчасно, вихідний, коли треба, дає. Тепер ось знову додому їду. Навесні онук замість мене працював на комбайні, підріс уже – йому 16, упорався. А я тепер їду озимі засівати», – зазначає біженець.

Іван згадує, що на початку війни був шокований ситуацією і пішов на фронт добровольцем. «Завжди вважав, що ми з росіянами один народ, як можна йти один на одного. Але прозрів швидко, пішов добровольцем. Тижнів два старанно приховував свою інвалідність (око в мене з дитинства, по суті, одне), а потім командир зрозумів. Комісували. Коли фронт став наближатися до селища, мешканців почали евакуювати. Хтось поїхав до Польщі, хтось поблизу влаштувався і за першої ж нагоди повернувся додому», – пояснює український біженець. 

«Я виходить, поїхав до Латвії, знайшов роботу. Вдома я стільки не зароблю, а тут по 200 євро щомісяця дочки пересилаю. На потреби української армії. Вона теж там у селищі, добре орієнтується, куди зараз краще гроші направити. Там усі так живуть – одним життям із фронтом. Цілі села волонтерів – працюють на армію», – розповідає громадянин України.

Мешканець Петропавлівки переконує, що у Латвії гроші, які виділяють біженцям не бере, – у цьому немає, адже заробляє сам: «Так я в держави цента не беру, сам заробляю на себе. З їжі купую тільки найнеобхідніше, житло господарі дали. Більше мені витрачатись і нема на що, збираю і відправляю додому. Якби я міг там більше користі нашої армії принести і не виїжджав би. Але поки, виходить, тут від мене толку більше. Хоча, звісно, ​​й біженці різні бувають. Мені один такий попався. Якби, каже, я і воював, то точно не за Україну. А чого, питаю, тоді поїхав до Латвії, а не до Росії? Тут йому зручніше пересидіти війну».

До слова, уряд Латвії виділив додаткові 10,3 мільйона євро для підтримки українських біженців, які рятуються від війни, котру розв’язала Росія в Україні. Ці гроші покриють витрати місцевих громад на житло, харчування, соціальну підтримку, освіту та інші потреби українців. Кошти будуть компенсацією за період із липня по листопад, пише видання Delfi.

Із урахуванням того, що сформувався залишок коштів від фінансування для підтримки біженців із України, яке виділили раніше, а також запитів від місцевого самоврядування, уряд вирішив додатково надати понад 10 мільйонів євро. Отож, протягом цього року загальна сума на підтримку українців у Латвії склала майже 32,2 мільйона євро.

Читайте також: Російські пенсіонери благають Латвію не відправляти їх назад до Путіна
Теги: Латвія фронт біженці житло фінансування гроші зарплата пенсіонери росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«США мають вміти вести війну одночасно з двома авторитетними режимами»
США готуються вести одночасно дві війни
15 жовтня, 07:36
В задачі балета ніколи не входила підготовка для вторгення в країну, де той балет гастролює
Справжня роль російського балета
26 вересня, 16:18
15-річний син Кадирова Адам побив обвинуваченого у справі про спалення Корану
Кадиров похвалив сина за побиття чоловіка (відео)
26 вересня, 09:21
Андрій Курков поспілкувався з росіянкою Машею Гессен
Письменник Курков пояснив, яку шкоду несе російська мова для Українців
26 вересня, 16:41
Опозиціонер Яшин вважає, що міжнародна спільнота має «зробити російський народ союзником міжнародної коаліції»
«Справжня Росія сидить у в’язниці». Опозиціонер РФ звернувся до світу
29 вересня, 14:38
Це не перший випадок втечі російських військових
Російський пілот полетів на відпочинок у ОАЕ та здався США – ЗМІ
3 жовтня, 10:48
Вода дістає автівкам до капотів
Росія йде під воду: на Сахалін обрушився тайфун (відео)
6 жовтня, 06:50
У Британії 1,5 мільйона будинків під загрозою затоплення: названо причину
У Британії 1,5 мільйона будинків під загрозою затоплення: названо причину
14 жовтня, 23:41
На місці вибуху виявили кратер
У Румунії знову впали уламки російського дрона
12 жовтня, 13:10

Соціум

Війна між Ізраїлем та ХАМАС. Генасамблея ООН ухвалила резолюцію
Війна між Ізраїлем та ХАМАС. Генасамблея ООН ухвалила резолюцію
Прем'єр Болгарії: Угорщина та Сербія підтримують «воєнну машину» Путіна
Прем'єр Болгарії: Угорщина та Сербія підтримують «воєнну машину» Путіна
Данілов відреагував на чутки про «смерть Путіна»
Данілов відреагував на чутки про «смерть Путіна»
Саудівська Аравія попередила США про катастрофу у разі операції Ізраїлю в Секторі Гази
Саудівська Аравія попередила США про катастрофу у разі операції Ізраїлю в Секторі Гази
Данілов: Україна має докази про причетність Росії до нападу на Ізраїль
Данілов: Україна має докази про причетність Росії до нападу на Ізраїль
Біженці в Ірландії можуть залишитись без житла: названо причину
Біженці в Ірландії можуть залишитись без житла: названо причину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
20K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
18K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
6473
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
6139
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?
4862
Хто – у ліс, а хто – по дрова. Що не так з реформою лісгоспів і чому бунтують екологи?

Новини

28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:22
Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Вчора, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Вчора, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Вчора, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
26 жовтня, 22:13

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту