Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

В Україні до кінця листопада подорожчають найпопулярніші категорії продуктів

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
В Україні до кінця листопада подорожчають найпопулярніші категорії продуктів
На темпи зростання цін впливатиме також ситуація в Україні
фото з відкритих джерел

Зростання цін до кінця місяця становитиме від 3% до 8%

До кінця поточного місяця очікується подорожчання від 3% до 8% найпопулярніших категорій продуктів харчування. Відповідну заяву зробив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка у коментарі unian.

За його словами, ціни на продукти зростатимуть, зокрема на молочну продукцію та овочі, причому цінники зміняться вже у поточному місяці.

«Овочі будуть додавати у вартості щомісяця, залежно від обсягу їхньої пропозиції. У середньому на овочі ціни зростуть на 8% до кінця осені. Молочні продукти – на 5%», – прогнозує експерт.

Аналітик підкреслив, що темпи зростання цін на продукти залежатимуть також від ситуації в Україні – якщо повторюватимуться масовані ракетні удари по енергосистемі і будуть блекаути, зберігання продукції ускладниться. Максим Гопка додав, що аномальних цінових вагань не очікується.

Нагадаємо, в Україні спостерігається тенденція на зниження вартості цибулі. Якщо торік цей продукт коштував 23 гривні, то зараз – 12. Є ймовірність, що вона буде дешевшати надалі. За даними сайту «Мінфін» можна відстежити, наскільки впала в ціні цибуля порівняно з минулим місяцем. Наразі найдорожчою цибуля є біла і коштує вона в середньому 26,30 грн.

Водночас, у серпні 2023 року середні споживчі ціни на гречані крупи в Україні зменшилися до 45,61 грн/кг, що на 6,3% менше, ніж на початку повномасштабної війни. Зростання цін на гречку тривало до вересня 2022 року, а потім, з надходженням продукції нового врожаю, розпочалося поступове зниження, яке триває донині і має всі перспективи для продовження.

Теги: ціни молочна продукція Максим Гопка овочі продукти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Незважаючи на поширений стереотип про важливість сніданку, сучасним людям може бути важко поснідати в ранковому поспіху
Що буде, якщо пропустити сніданок? Лікар розвіяв популярний міф
9 жовтня, 08:22
Багато німців вимушені максимально економити
На чому почали економити німці: результати опитування
16 жовтня, 08:30
Такі  напої як коньяк, шампанське мають право іменуватися лише там, звідки вони походять: із провінцій Коньяк, Шампань
Жодних «шампанських»? В Україні можуть запрацювати нові правила маркування спиртних напоїв
20 жовтня, 13:50
Україна вперше розраховує пройти майбутній опалювальний сезон лише за рахунок газу власного видобутку
Ціна на газ для українців зменшиться? «Нафтогаз» анонсував можливі зміни
27 жовтня, 09:41
Огірки різко зростають у ціні
Стрімко дорожчає популярний овоч
29 жовтня, 09:53
Швейцарці вимушені звикати до економії
Жителям Швейцарії доведеться суттєво зменшити витрати: озвучено причину
25 жовтня, 15:41
Багато звичних продуктів можуть погіршити роботу серця
Топ продуктів, про які слід забути для збереження серця: є на кожній кухні
31 жовтня, 12:56
Викриття стосуються першого півріччя 2023 року, йдеться про фіксацію результатів закупівель Міноборони під керівництвом Олексія Резнікова.
Харчовий скандал в Міноборони: Рахункова палата підтвердила дані про розкрадання
31 жовтня, 15:20
Із наступного року ціни на пальне стабілізуються завдяки поступовому зниженню вартості нафти у світі
Нацбанк попередив про зростання цін на пальне
4 листопада, 15:33

Економіка

В Україні до кінця листопада подорожчають найпопулярніші категорії продуктів
В Україні до кінця листопада подорожчають найпопулярніші категорії продуктів
Українські експортери ягід уникають однієї країни
Українські експортери ягід уникають однієї країни
Кулеба заявив про мілітаризацію економіки України
Кулеба заявив про мілітаризацію економіки України
НКРЕКП більше року не затверджує нову формулу розрахунку небалансів – радник Шмигаля
НКРЕКП більше року не затверджує нову формулу розрахунку небалансів – радник Шмигаля
Необхідно виділити кошти на погашення боргів за електроенергію шахт та водоканалів, – ексміністр
Необхідно виділити кошти на погашення боргів за електроенергію шахт та водоканалів, – ексміністр
Запропоноване збільшення прайс-кепів не допоможе спростити імпорт електроенергії, – юрист
Запропоноване збільшення прайс-кепів не допоможе спростити імпорт електроенергії, – юрист

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Заява Фаріон про мову та військових. Нардеп Чернєв звернувся до СБУ
20K
Що думають німці про прихисток біженців: неочікувані результати опитування
18K
Мовні закиди Фаріон: Екскомандир «Азова» жорстко відповів мовознавиці
13K
Німецькі компанії, що працюють в Україні, звинуватили поляків у саботажі
6145
Київрада за «русскій мір»? Що сталося на Хрещатику, 36 і чому це небезпечно
5642
Чи продовжиться конфлікт на Близькому Сході взимку. ЦАХАЛ відповів

Новини

Росія збільшила запаси ракет швидше, ніж прогнозувалось: аналіз ISW
Сьогодні, 07:28
Кількість зіткнень на фронті зростає: дані Генштабу про результати боїв
Сьогодні, 07:08
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 7 листопада
Сьогодні, 05:10
7 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Перша машина для боротьби з російськими «Орланами» вирушає на фронт (фото)
Вчора, 16:49
Понад 50 боїв за добу: ЗСУ тримають оборону на шістьох напрямках
Вчора, 07:28

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту