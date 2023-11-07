В Україні до кінця листопада подорожчають найпопулярніші категорії продуктів

Зростання цін до кінця місяця становитиме від 3% до 8%

До кінця поточного місяця очікується подорожчання від 3% до 8% найпопулярніших категорій продуктів харчування. Відповідну заяву зробив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка у коментарі unian.

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За його словами, ціни на продукти зростатимуть, зокрема на молочну продукцію та овочі, причому цінники зміняться вже у поточному місяці.

«Овочі будуть додавати у вартості щомісяця, залежно від обсягу їхньої пропозиції. У середньому на овочі ціни зростуть на 8% до кінця осені. Молочні продукти – на 5%», – прогнозує експерт.

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Аналітик підкреслив, що темпи зростання цін на продукти залежатимуть також від ситуації в Україні – якщо повторюватимуться масовані ракетні удари по енергосистемі і будуть блекаути, зберігання продукції ускладниться. Максим Гопка додав, що аномальних цінових вагань не очікується.

Нагадаємо, в Україні спостерігається тенденція на зниження вартості цибулі. Якщо торік цей продукт коштував 23 гривні, то зараз – 12. Є ймовірність, що вона буде дешевшати надалі. За даними сайту «Мінфін» можна відстежити, наскільки впала в ціні цибуля порівняно з минулим місяцем. Наразі найдорожчою цибуля є біла і коштує вона в середньому 26,30 грн.

Водночас, у серпні 2023 року середні споживчі ціни на гречані крупи в Україні зменшилися до 45,61 грн/кг, що на 6,3% менше, ніж на початку повномасштабної війни. Зростання цін на гречку тривало до вересня 2022 року, а потім, з надходженням продукції нового врожаю, розпочалося поступове зниження, яке триває донині і має всі перспективи для продовження.