Ціна на молоко в Україні досягла піку: аналітик пояснив, що буде далі

Аналітик АВМ Георгій Кухалейшвілі: «У другій половині грудня не варто виключати певне зниження цін на молоко екстра ґатунку»

Ціна на молоко-сировину в Україні на початку листопада 2023 року в середньому піднялася на 68 коп. і склала 13,44 грн/кг без ПДВ. Про це йдеться у повідомленні Асоціації виробників молока (АВМ).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку на початку листопада склала 13,78 грн/кг без ПДВ, що на 84 коп. більше, ніж на початку жовтня. Діапазон цін на цей ґатунок у господарствах варіюється від 13,10 до 14,25 грн/кг без ПДВ.

Вищий ґатунок у середньому коштує 13,78 грн/кг без ПДВ. За останній місяць ціна на нього виросла на 84 коп. Ціни на молоко вищого ґатунку коливаються від 13,10 до 14,25 грн/кг без ПДВ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Середня ціна на молоко першого ґатунку склала 12,75 грн/кг без ПДВ і збільшилась на 36 коп. порівняно до результатів попереднього моніторингу, коливаючись від 12,50 грн/кг до 13,00 грн/кг.

Аналітик АВМ Георгій Кухалейшвілі припускає, що підвищення закупівельних цін відбувається на тлі дефіциту молока-сировини на внутрішньому ринку. Тому переробні підприємства вимушені конкурувати за сировину і купувати її у фермерів за вищою ціною. На ціни також впливає дорожчання логістичних послуг в Україні, зростання витрат на корми через збільшення собівартості їх виробництва, дорожчання преміксів та інших закупівельних інгредієнтів.

«Однак у другій половині грудня не варто виключати певне зниження цін на молоко екстра ґатунку через очікуване зменшення потреби переробних підприємств у сировині, які до того моменту виконають передноворічні контракти. В період новорічних свят для молочного ринку характерний період затишшя», – зазначив Георгій Кухалейшвілі.

Крім того, в короткостроковій перспективі стримувати закупівельні ціни може страйк польських перевізників, які планують блокувати прикордонні переходи до початку січня. «Їхні акції протесту можуть спричинити перенавантаження прикордонних переходів на інших ділянках, зірвати терміни постачання сільськогосподарської продукції. У результаті в Україні збільшиться кількість біржових товарів, які, вірогідно, вплинуть на ціну молока-сировини. Однак різке падіння закупівельних цін малоймовірне через активний попит на молочні продукти з боку населення», – підсумував експерт.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, до кінця поточного місяця очікується подорожчання від 3% до 8% найпопулярніших категорій продуктів харчування. Відповідну заяву зробив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка у коментарі Unian. За його словами, ціни на продукти зростатимуть, зокрема на молочну продукцію та овочі, причому цінники зміняться вже у поточному місяці.

Аналітик підкреслив, що темпи зростання цін на продукти залежатимуть також від ситуації в Україні – якщо повторюватимуться масовані ракетні удари по енергосистемі і будуть блекаути, зберігання продукції ускладниться. Максим Гопка додав, що аномальних цінових вагань не очікується.