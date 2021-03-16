Аварійна служба газу на Чернігівщині відзвітувала про свою роботу у 2020 році

Половина викликів аварійної служби «Чернігівгазу» пов’язані з несправностями внутрішньобудинкових систем газопостачання

У 2020 році аварійні бригади «Чернігівгазу» виїздили на виклики 17,5 тисяч разів. Майже половина з цих викликів – 8,5 тисяч, були пов’язані з запахом газу в приміщеннях, де встановлені газові прилади, та в під’їздах. Всі вони реєструються на внутрішньобудинкових мережах, які не обслуговуються.

«Більшості подібних випадків можна уникнути за умови проведення регулярного технічного обслуговування внутрішніх мереж, – каже начальник відділу технічного обслуговування АТ «Чернігівгаз» Віталій Ленько. – Після укладання договорів наші фахівці, як правило, виявляють витоки газу на різьбових з′єднаннях та на відключаючих пристроях, які іноді просто не працюють. Укладання договорів на технічне обслуговування дає змогу провести ремонт чи заміну обладнання завчасно. Подібні договори вже уклали у 82-ох чернігівських багатоповерхівках».

Проводити технічне обслуговування може обрана власником чи балансоутримувачем компанія, яка має необхідні дозволи на роботи з газовим обладнанням, відповідну матеріально-технічну базу та спеціально навчений персонал.

«Ми маємо всі ці умови і 65-річний досвід обслуговування газових мереж. Під час технічного обслуговування обстежуємо мережі, перевіряємо на герметичність та усуваємо витоки у разі виявлення, перевіряємо та лагодимо запірні пристрої, обслуговуємо газове обладнання й перевіряємо автоматику безпеки тощо. Такі роботи потрібно регулярно проводити на всіх газифікованих об’єктах», – пояснює Віталій Ленько.

Всі роботи, які потрібно провести під час ТО мереж, та їх вартість визначаються індивідуально для кожного споживача в залежності від його обладнання. Дізнатися всю цю інформацію та підписати договір можна у всіх Клієнтських просторах 104.ua, які обслуговують клієнтів АТ «Чернігівгаз». Також отримати консультацію можна в контакт-центрі 067 65 64 104, (0462) 61 62 04.

Нагадуємо, що відповідальністю Оператора ГРМ є тільки розподільні газопроводи. За внутрішні мережі та газове обладнання у квартирах і приватних будинках відповідальні власники, за загальні мережі в багатоповерхівках ( і не лишу газові, а й електричні, водопостачальні тощо) – балансоутримувач (ОСББ, ЖРЕД або інше підприємство, яке надає послугу з утримання будинку). Це передбачено законом «Про житлово-комунальні послуги», в якому вказано, що технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем газопостачання проводиться за рахунок співвласників (ст14, п.3). В затверджений НКРЕКП тариф на розподіл газу витрати на ці роботи не закладені.

Межа, де починається внутрішньобудинкова мережа, визначається актом балансової належності. Як правило, це точка приєднання до розподільного газопроводу. Фактично, внутрішньобудинкові мережі – це всі газові мережі від вентилю на вході в будинок: газові труби на фасадах будинків та всередині приміщень, підключене до них обладнання.

АТ «Чернігівгаз» – газорозподільна компанія, яка здійснює свою діяльність на території Чернігівської області у співпраці з брендом РГК.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботиоператорів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.