Звинувачення на адресу ДТЕК щодо низьких запасів вугілля безпідставні, – Антимонопольний комітет

АМКУ вирішив дослідити причини та наслідки зменшення запасів вугілля на ТЕС в осінньо-зимовий період 2020-2021

Звинувачення від громадських організацій на адресу компанії ДТЕК щодо низьких запасів вугілля на теплових електростанціях безпідставні.

Про це йдеться в повідомленні Антимонопольного комітету, який відмовився розглядати ідентичні заяви від зацікавлених активістів.

«В останні тижні до Антимонопольного комітету надходять звернення «щодо дій групи компаній «ДТЕК»… Заяви, які вже надійшли до АМКУ, не містять інформації та пояснень щодо можливості негативного впливу на права та інтереси заявників, спричинених зменшенням гарантованих запасів вугілля на складах ТЕС та виходом енергогенеруючого обладнання в аварійні ремонти. Відтак, такі заяви органами Комітету не можуть бути розглянуті», – йдеться в повідомленні АМКУ.

В комітеті наголосили, що звернення по суті і змісту ідентичні.

Водночас АМКУ всупереч висновкам НКРЕКП, яка вже оштрафувала генеруючі компанії в недотриманні вимог щодо мінімальних запасів вугілля, вирішив самостійно дослідити причини та наслідки зменшення запасів вугілля на ТЕС в осінньо-зимовий період 2020-2021.

«АМКУ з власної ініціативи розслідує питання, пов’язане із зменшенням гарантованих запасів вугілля на складах ТЕС, і з’ясовує, чи вплинуло це на конкуренцію, задоволення попиту, ціноутворення», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці лютого і на початку березня НКРЕКП звинуватило державні і приватні генеруючі компанії в недотриманні формальних вимог щодо мінімальний запасів вугілля. Водночас ТЕС повідомили, що не обмежували роботу блоків, працювати максимальним станом обладнання і використовувати все наявне на складах вугілля для недопущення віялових відключень споживачів.

Також на початку березня телеканал ICTV олігарха Віктора Пінчука повідомив, що громадська організація «Ліга Антитрасту» звернулася до АМКУ зі звинуваченнями на адресу теплових електростанцій компанії «ДТЕК Енерго».