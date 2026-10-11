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Якщо прайс-кепи будуть нижчими за ціни в ЄС, імпорт в Україну не піде – Кудрицький

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Якщо прайс-кепи будуть нижчими за ціни в ЄС, імпорт в Україну не піде – Кудрицький
Володимир Кудрицький пояснив, чому цінові обмеження можуть завадити імпорту електроенергії з Європи
фото: depositphotos.com

Україна технічно може імпортувати з Європи близько 2 ГВт електроенергії, але ринкові обмеження можуть стримувати постачання

Україна може технічно імпортувати близько 2 ГВт електроенергії з Європи, однак цей ресурс не буде використаний повною мірою, якщо правила та цінові обмеження українського ринку залишатимуться несумісними з європейськими. Про це заявив Володимир Кудрицький, голова правління «Укренерго» у 2020–2024 роках.

За його словами, технічна спроможність перетинів сама по собі не гарантує імпорт. Якщо електроенергія в Європі коштує дорожче, ніж дозволяють продати її в Україні, комерційно заводити такий ресурс стає невигідно.

«Але ці 2000 МВт ніколи не зайдуть в українську енергосистему, якщо на українському ринку правила, за якими він функціонує, будуть невідповідні європейським», – зазначив Кудрицький.

Він нагадав, що така ситуація вже виникала минулої зими: попри дефіцит електроенергії та відключення, імпорт не заходив через різницю між українською та європейською ринковою ціною.

«У нас в минулу зиму була ситуація, коли ми всі сиділи в відключеннях, ціна на українському ринку оптово стримувалася штучно, а ціна на європейському була вища і імпорт просто не йшов і це ще одна проблема», – заявив Кудрицький.

Раніше учасники енергоринку та галузеві експерти пропонували підвищити максимальні прайс-кепи щонайменше на 20%, щоб цінові обмеження не стримували імпорт електроенергії та роботу маневрової генерації у періоди дефіциту.

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Теги: імпорт електроенергія Укренерго відключення енергетика

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