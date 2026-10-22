Ручне регулювання прайс-кепів відлякує інвесторів від української енергетики – експерт

Для залучення інвестицій Україні потрібно одночасно вирішувати проблему боргів та спрощувати регулювання

Чинна система граничних цін (прайс-кепів) стримує інвестиції в українську енергетику, оскільки дозволяє регулятору фактично вручну втручатися у ринкове ціноутворення. Про це заявив Володимир Омельченко, директор енергетичних і інфраструктурних програм громадської організації «Український центр економічних і політичних досліджень» імені Олександра Разумкова.

За словами Омельченка, для інвестора така модель створює ризик: вклавши кошти у нову генерацію, він не може бути впевнений, що Регулятор згодом не змінить цінові обмеження.

«У нас же ці прайс-кепи, вони що роблять? Вони відлякують інвесторів від інвестицій в нашу енергосистему, тому що коли ціна регулюється в ручному режимі, ніякий інвестор не піде», – зазначив Омельченко.

Він наголосив, що для залучення інвестицій Україні потрібно одночасно вирішувати проблему боргів, спрощувати регулювання і відмовлятися від моделі, за якої ціноутворення залежить від ручних рішень.

«Що я вкладу гроші зараз, а потім якийсь чиновник НКРЕКП візьме і знизить ціну різко, і що всі мої інвестиції накриються», – заявив Омельченко.

За його словами, ця проблема особливо важлива після минулорічного дефіциту електроенергії, який сягав 7 ГВт: енергосистемі потрібні нові потужності, але без прогнозованих ринкових правил приватні інвестиції залучити буде складно.

Раніше Володимир Кудрицький, голова правління «Укренерго» у 2020–2024 роках, заявив, що ручне регулювання прайс-кепів створює невизначеність для інвесторів і стримує вкладення у нову генерацію