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Експерт з енергетики назвав козир України у відносинах з ЄС

Данило Муринський
glavcom.ua
Данило Муринський
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Експерт з енергетики назвав козир України у відносинах з ЄС
У Києві відбувся круглий стіл «Україна – ЄС: стан, виклики та перспективи нового етапу євроінтеграції»
фото: glavcom.ua

«У нас є чудові козирі. У нас є запаси і газу, і нафти, які можуть дуже сильно допомогти надійності європейського ринку»

Україна має кілька стратегічних ресурсів, які можуть посилити її позиції у відносинах з Європейським Союзом. Йдеться передусім про запаси газу та нафти, електроенергетику і великі газові сховища. Про це під час круглого столу на тему «Україна – ЄС« у відповідь на запитання кореспондента «Главкома» розповів керівник енергетичних програм Центру глобалістики «Стратегія XXI» Ігор Стукаленко.

«У нас є чудові козирі. У нас є запаси і газу, і нафти, які можуть дуже сильно допомогти надійності європейського ринку», – сказав Стукаленко.

За його словами, ще одним важливим ресурсом є українська електроенергетика, яка за сприятливих умов могла б забезпечувати потреби європейського ринку. Водночас стратегічне значення мають українські підземні газові сховища, які можуть використовуватися для балансування європейського газового ринку.

«Наші сховища газові – це стратегічні запаси, які збалансують європейський ринок газу при наявності цих всіх важких ситуацій з поставками», – зазначив експерт.

Стукаленко також звернув увагу на поступову відмову ЄС від російського газу. За чинними правилами Євросоюзу, імпорт російського LNG за довгостроковими контрактами має припинитися з 1 січня 2027 року, а імпорт російського трубопровідного газу – з жовтня 2027 року.

«Тут ще більше зростає стратегічна важливість наших сховищ», – наголосив Стукаленко.

Раніше Україна вже інтегрувала свою енергосистему з європейською мережею та отримала можливість здійснювати транскордонні операції з електроенергією. Газова інфраструктура також дозволяє Україні працювати з європейським ринком у двох напрямках – імпортувати газ у разі потреби та експортувати його за наявності відповідного ресурсу.

Нагадаємо, уряд зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону 2026/27. 

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Теги: енергетика Європа євроінтеграція

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