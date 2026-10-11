Занизький прайс-кеп на ринку електроенергії уже не відповідає собівартості розподіленої генерації – ACG Україна

Музиченко заявив про необхідність підвищити прайс-кепи через подорожчання газу для розподіленої генерації

Собівартість газу змушує підняти цінову «стелю» на ринку електроенергії на 25–30% – ACG Україна

Чинний прайс-кеп у 15 тис. грн/МВт·год уже не відповідає економіці розподіленої газової генерації, оскільки ціни на паливо зростають ще до початку зими. Про це заявив керівник відділу збуту ACG Україна Андрій Музиченко.

За словами Музиченка, для газопоршневих та інших розподілених установок вартість газу напряму визначає собівартість виробленої електроенергії.

«Для розподіленої генерації, для порівняння ПСО газ він складає 17 і 19 тисяч. Це здорожчання газу на жовтень, як правильно сказав попередній спікер, це ще навіть не зима, а ціни на газ ростуть вже. Для розподіленої генерації це підвищення собівартості в середньому на 800-860 гривень на одному мегаваті без ПДВ», – зазначив Музиченко.

За його словами, за таких умов максимальна ціна у 15 тис. грн/МВт·год дедалі менше відповідає реальній вартості роботи газової генерації, яка має маневрувати енергосистему у години дефіциту.

«Тому 15 тис. гранична ціна вона не відповідає реаліям ринку. Підтримую повністю позицію минулих спікерів щодо підняття на 25-30%», – зазначив Музиченко.

Нагадаємо, під час відкритого обговорення схваленого проєкту постанови НКРЕКП про граничні ціни низка експертів та учасників ринку запропонували підвищити прайс-кепи щонайменше на 25% на всіх сегментах ринку.