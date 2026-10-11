Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Занизький прайс-кеп на ринку електроенергії уже не відповідає собівартості розподіленої генерації – ACG Україна

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Занизький прайс-кеп на ринку електроенергії уже не відповідає собівартості розподіленої генерації – ACG Україна
Музиченко заявив про необхідність підвищити прайс-кепи через подорожчання газу для розподіленої генерації
фото: depositphotos.com

Собівартість газу змушує підняти цінову «стелю» на ринку електроенергії на 25–30% – ACG Україна

Чинний прайс-кеп у 15 тис. грн/МВт·год уже не відповідає економіці розподіленої газової генерації, оскільки ціни на паливо зростають ще до початку зими. Про це заявив керівник відділу збуту ACG Україна Андрій Музиченко.

За словами Музиченка, для газопоршневих та інших розподілених установок вартість газу напряму визначає собівартість виробленої електроенергії.

«Для розподіленої генерації, для порівняння ПСО газ він складає 17 і 19 тисяч. Це здорожчання газу на жовтень, як правильно сказав попередній спікер, це ще навіть не зима, а ціни на газ ростуть вже. Для розподіленої генерації це підвищення собівартості в середньому на 800-860 гривень на одному мегаваті без ПДВ», – зазначив Музиченко.

За його словами, за таких умов максимальна ціна у 15 тис. грн/МВт·год дедалі менше відповідає реальній вартості роботи газової генерації, яка має маневрувати енергосистему у години дефіциту.

«Тому 15 тис. гранична ціна вона не відповідає реаліям ринку. Підтримую повністю позицію минулих спікерів щодо підняття на 25-30%», – зазначив Музиченко.

Нагадаємо, під час відкритого обговорення схваленого проєкту постанови НКРЕКП про граничні ціни низка експертів та учасників ринку запропонували підвищити прайс-кепи щонайменше на 25% на всіх сегментах ринку.

Читайте також:

Теги: НКРЕКП енергетика електроенергія газ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський заявив про масштабні пошкодження енергосистеми
Зеленський повідомив про значні пошкодження енергосистеми України
9 жовтня, 13:28
Київпастранс призупинив рух транспорту через проблеми з електрикою
Київпастранс зупинив частину транспорту в трьох районах столиці
9 жовтня, 07:31
Наразі точні терміни відновлення роботи систем невідом
Знеструмлення спричинило масштабні проблеми з каналізацією столиці (оновлено)
8 жовтня, 20:32
Внаслідок ворожого обстрілу відбулося вимкнення кількох елементів електричної мережі, якою забезпечується живлення Києва
Росія вдарила по важливому енергооб’єкту Києва: Шмигаль розповів деталі
8 жовтня, 19:38
Українці й надалі оплачуватимуть електрику за незмінним тарифом
Чи піднімуться ціни на світло під час опалювального сезону? Рішення уряду
8 жовтня, 16:18
Графіки відключення світла у Київській області 8 жовтня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 8 жовтня 2026 року
7 жовтня, 19:27
Причиною запровадження обмежень стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти
Як діятимуть графіки відключень світла 8 жовтня 2026 року? Дані «Укренерго»
7 жовтня, 18:07
Карні заявив, що розширення зробить LNG Canada другим за величиною об’єктом такого типу у світі
Канада збудує другий за обсягом термінал скрапленого газу у світі
30 вересня, 07:59
Вашингтон уже обговорював цю ініціативу з низкою інших країн
Енергетичне перемир’я України та Росії. Рубіо пояснив пропозицію США
22 вересня, 15:34

Економіка

Занизький прайс-кеп на ринку електроенергії уже не відповідає собівартості розподіленої генерації – ACG Україна
Занизький прайс-кеп на ринку електроенергії уже не відповідає собівартості розподіленої генерації – ACG Україна
Якщо прайс-кепи будуть нижчими за ціни в ЄС, імпорт в Україну не піде – Кудрицький
Якщо прайс-кепи будуть нижчими за ціни в ЄС, імпорт в Україну не піде – Кудрицький
Асоціація газовидобувних компаній пояснила, що дасть Україні експорт надлишків газу
Асоціація газовидобувних компаній пояснила, що дасть Україні експорт надлишків газу
Україна продала за кордон у шість разів більше електроенергії, ніж купила
Україна продала за кордон у шість разів більше електроенергії, ніж купила
Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» під час блокади портів поглибить кризу в економіці – GMK Center
Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» під час блокади портів поглибить кризу в економіці – GMK Center
Блокада портів і зупинка металургії тиснуть на курс валют: долар може зрости – Forbes
Блокада портів і зупинка металургії тиснуть на курс валют: долар може зрости – Forbes

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 жовтня 2026
152K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
102K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
82K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
70K
Сепаратисти перемогли на виборах у Канаді та анонсували референдум

Новини

В Україні до 24°, місцями дощитиме: погода на 11 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
8 жовтня, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua