Український бізнес активніше готується до енергетичних викликів – D.Solutions

Коваленко: Відсоток бізнесу, який перейнявся своєю енергонезалежністю дуже сильно росте

Український бізнес дедалі більше уваги приділяє підготовці до енергетичних викликів. Наразі близько третини компаній уже системно займаються питаннями енергозабезпечення, ще третина перебуває у пошуку необхідних рішень. Про це заявив CEO D.Solutions Сергій Коваленко.

«Відсоток бізнесу, який готується і вже приготувався, дуже сильно росте. Я думаю, що енергетика найскладніша саме маленьким бізнесам. Умовно, в тебе інколи нема варіантів, окрім генератора. І дуже великим бізнесам, бо що ти не роби, ти не можеш покрити своє споживання. У середнього бізнесу є більше можливостей рухатись, і вони рухаються», – розповів він.

Коваленко розповів, що наразі третина бізнесу вже розбирається в енергетиці, зробили це одним зі своїх основних напрямків та максимально підготувались.

Він додав, що третина бізнесів наразі знаходяться в пошуку, а ще третина повільно займається своєю енергонезалежністю.

Раніше D.Solutions запустила у платформі YASNO Power безкоштовну функцію «Автопілот», яка допомагає зменшувати витрати на електроенергію та зберігати необхідний заряд домашньої батареї на випадок відключень.