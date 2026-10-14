В окупованому Криму почалася нова криза через дефіцит пального

Паливна та енергетична криза вдарила по аграріям на окупованому півострові

Аграрії залишають зібране зерно на полях, оскільки закупівельні ціни не покривають витрат на виробництво

В окупованому Криму фермери зазнають збитків через низькі закупівельні ціни на зерно та починають відмовлятися від його вирощування. Частина господарств залишає зібраний урожай на полях, оскільки його продаж не покриває витрат на виробництво. Нові проблеми аграрного сектору виникли на тлі дефіциту пального, перебоїв з електрикою та нестачі води. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише «Главком».

Попри збільшення врожаю зернових на 62,4% порівняно з минулим роком – до 1,8 млн тонн, для частини кримських господарств сезон виявився збитковим. За словами власника кількох сільськогосподарських підприємств у Білогірському районі Олега Зубкова, виробництво одного кілограма зерна обходиться у 13-15 рублів, тоді як продати його вдається щонайбільше за 10 рублів.

Аграрії втрачають від трьох до п’яти рублів на кожному кілограмі продукції. Через це деякі фермери вирішують не збирати зерно, щоб не витрачати додаткові кошти й не збільшувати збитки. Частина господарств також розглядає можливість відмовитися від посіву озимих культур наступного року.

Ситуацію ускладнили проблеми з постачанням пального та води, перебої з електроенергією і зростання виробничих витрат. Крім того, через погодні умови жнива розпочалися щонайменше на два тижні пізніше, а в окремих районах тривали понад півтора місяця.

Призначений краъною-агресором «міністр сільського господарства Криму» Денис Кратюк визнав труднощі з реалізацією врожаю. За його словами, півострів виробляє значно більше зерна, ніж споживає, а транспортування великих обсягів продукції знижує прибутковість господарств.

«Нам варто звернути увагу на більш маржинальні культури. Ми не з’їдаємо ту кількість зерна, яку виробляємо щороку, у нас серйозний профіцит. Потрібно розуміти, чи варто його стільки виробляти й займатися великотоннажною логістикою», – заявив Кратюк.

Місцева окупаційна влада розглядає можливість змінити структуру посівів на користь соняшнику, ріпаку та льону. Також регіональне міністерство сільського господарства обговорює з федеральною владою додаткові субсидії, компенсацію витрат на транспортування, продовження кредитів і пільгове кредитування.

Варто зазначити, що в окупованому Криму після серії вибухів почалися перебої з електропостачанням. Частина населених пунктів залишилася без світла, а в Курманському районі запровадили погодинні обмеження.

Водночас ці заходи поки що розглядаються як можливі способи підтримки аграріїв. Низькі ціни на зерно та висока собівартість виробництва вже змушують частину кримських господарств переглядати плани на наступний сезон.