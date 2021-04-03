Баканов розкрив результати боротьби СБУ з контрабандою

Іван Баканов підкреслив, що за результатами роботи СБУ було знищено три угруповання контрабандистів

За матеріалами СБУ буде вжито заходи з протидії контрабандним угрупуванням, запевнив Баканов

За матеріалами Служби безпеки України (СБУ) накладено понад 138 млн штрафів та донараховано понад 2,7 млрд гривень митних платежів. Спецслужбою ліквідовано три угруповання контрабандистів.

Про це повідомив голова СБУ Іван Баканов після рішення РНБО щодо санкцій проти топ-10 контрабандистів.

Баканов зазначив, що за матеріалами СБУ було накладено понад 138 млн штрафів, а порушникам було донараховано понад 2,7 гривень митних платежів. Крім того, за його словами, протягом 2020 року і двох місяців 2021 за підтримки СБУ вилучено предметів контрабанди та порушень митних правил на 534 млн гривень.

«Служба безпеки прекрасно розуміє, наскільки важлива для держави є боротьба з контрабандою. Саме тому ми приділяємо їй особливу увагу. І це підтверджують результати роботи», – заявив глава СБУ, додавши, що від діяльності спецслужби «спостерігається відчутний економічний ефект в цьому напрямі».

Він підкреслив, що за результатами роботи спецслужби було знищено три угруповання контрабандистів, порушено 87 кримінальних справ, 52 людини вже засуджено. Серед найбільш резонансних прикладів Баканов навів ліквідацію злочинної групи у Харківській області, яка організувала масштабне поставки в РФ військової продукції вітчизняних оборонних підприємств для авіатехніки.

Окремо глава СБУ зупинився на протидії корупції на митному кордоні. За його словами, тут протягом 2020-2021 років спецслужба відкрила 82 досудових розслідування. Повідомлено про підозру 109 посадовим особам, 20 – вже засуджені.

«Іде системна робота. Адже загрози національній безпеці, пов’язані з контрабандою, «б’ють» не тільки по надходженням до державного бюджету. У випадку з наркотиками та зброєю – це в першу чергу безпека громадян», – резюмував Баканов.

Як відомо, 2 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що РНБО запровадило економічні санкції щодо 10 українських громадян, які потрапили в список найбільших контрабандистів.

Згодом з’явився список топ-10 контрабандистів, які потрапили під санкції РНБО. Окрім цих людей, санкції ввели проти 68 компаній, пов’язаних з ними. Окремо під санкції попали 11 російських компаній включно із Росспвіробітництво.

Після рішення РНБО відсторонено понад сотню митників.

Напередодні стало відомо, що РНБО планує «маски-шоу» на митниці. Зокрема, як стверджують інформатори, планується серія затримань колишніх високопосадовців, які працювали в системі митної служби у 2015-2019 роках.

Буквально у п’ятницю правоохоронці викрили на Львівщині склад контрафактних сигарет на 18 млн грн.

У березні СБУ розповіла, як ділки переправляли наркотики на окупований Донбас у дитячих іграшках. Наркотики вивозили до РФ через пункти пропуску «Гоптівка» Харківської області та «Мілове» на Луганщині.

Також у зоні операції Об’єднаних сил було вилучено партію підробленого алкоголю та тютюнових виробів на понад 1 млн гривень.