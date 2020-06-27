Банкам дозволили не обслуговувати нервових клієнтів



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НБУ дозволив банкам не проводити фінансові операції з нервовими клієнтами

Регулятор опублікував індикатори для розуміння ризиків легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом

У зв’язку з введенням в дію 28 квітня 2020 року нових вимог законодавства з питань фінансового моніторингу банки тепер зобов’язані у своїй діяльності застосовувати ризик-орієнтований підхід для оцінки та розуміння ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Про це свідчать дані з постанови НБУ №65 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу».

НБУ раніше оприлюднив нове положення про здійснення банками фінансового моніторингу, яким, зокрема, встановлено індикатори підозрілості фінансових операцій.

Індикатори, які стосуються діяльності чи поведінки клієнта:

не може зрозуміло пояснити, в чому полягає його ділова діяльність (характер діяльності);

ненадання інформації, потрібної для належної перевірки, або надання неповної або сумнівної інформації, яку складно перевірити;

неможливо зв’язатися з клієнтом за наданою ним адресою або номером телефону та електронною поштою (особливо в короткі терміни після надання такої контактної інформації);

клієнт має велику кількість рахунків або платіжних карток, потреба в яких не є зрозумілою чи не відповідає його бізнес-потреб;

клієнт нервує без видимих причин або проявляє нетипову поведінка;

клієнт демонструє незвичайну зацікавленість у вимогах законодавства у сфері фінмоніторингу та внутрішньої системи фінмоніторингу банку;

клієнт скасовує проведення запланованої фінансової операції після того, як банк запитав у нього відповідні підтвердні документи чи роз’яснення;

клієнт наполягає на терміновості проведення фінансової операції, демонструючи нервова поведінка, без наявності очевидних на те підстав;

клієнт пропонує гроші, подарунки або інший вид подяки працівнику банку за проведення фінансової операції незвичайним або підозрілим способом;

рахунками кількох клієнтів, між якими немає логічно пояснюваних взаємозв’язків, управляє один і той же представник;

подаючи заявку на отримання платіжної картки поштою, клієнт зазначає адресу, яка невідома банку;

клієнт постійно наполягає на обслуговування у одного працівника банку тощо.

Нагадаємо, новий закон про фінмоніторинг було прийнято наприкінці 2019 року і набув чинності з 28 квітня 2020 року. Зокрема, він збільшує до 400 тис. гривень розмір суми фінансових операцій, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, а кількість ознак таких операцій зменшує з 17 до чотирьох (операції політично значущих осіб і їхніх сімей; перекази за кордон, операції з готівкою; операції з банками/учасниками з країн, які не виконують рекомендації FATF).Для звичайних громадян одним з основних нововведень стала заборона на поповнення карток через термінали більш ніж на 5000 гривень без ідентифікації клієнта.